Головна Новини Фінанси 2025 Такого ще ніколи не було: Україна очолила важливий світовий рейтинг
commentss НОВИНИ Всі новини

Такого ще ніколи не було: Україна очолила важливий світовий рейтинг

Рейтинг показує не масштаб ринку загалом, а реальне застосування стейблкоїнів у економіках різних країн

15 грудня 2025, 11:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Україна очолила глобальний рейтинг за показником використання стейблкоїнів відносно ВВП, випередивши Нігерію та Грузію. Такі дані містяться у звіті World Crypto Rankings 2025, підготовленому DL Research та платформою Bybit. Цей результат свідчить про те, що стейблкоїни відіграють важливу роль у фінансовому житті країни, використовуючись як у комерційних розрахунках, так і для особистих переказів і заощаджень.

Такого ще ніколи не було: Україна очолила важливий світовий рейтинг

Фото: з відкритих джерел

За словами експертів, рейтинг демонструє не загальний розмір крипторинку, а фактичне використання стейблкоїнів у національній економіці. Україна з показником 3,60% від ВВП істотно випереджає Нігерію (1,20%) та Грузію (1,06%), що підкреслює актуальність цифрових активів у сучасних фінансових операціях та міжнародних розрахунках. Це свідчить про те, що українські користувачі та бізнес активно інтегрують криптовалютні технології у щоденні фінансові процеси, включно з електронними платежами та трансграничними переказами.

Експерти прогнозують, що роль стейблкоїнів в Україні буде лише зростати у найближчі роки. Це може не лише збільшити їхній вплив на економіку, але й покращити доступ громадян та бізнесу до фінансових послуг, особливо у рамках глобальної цифровізації та розвитку фінтех-інфраструктури. Зростання популярності стейблкоїнів сприятиме більшій гнучкості економічних розрахунків, підвищенню прозорості транзакцій і зменшенню ризиків, пов’язаних з валютними коливаннями.

Як вже писали "Коментарі", друга за капіталізацією криптовалюта світу Ethereum за останні 24 години додала понад 20% вартості, досягнувши позначки майже 2300 доларів. Експерти називають дві ключові причини зростання Ethereum.



