Топ-10 банков Украины увеличили совокупный доход на 14%: кто заработал больше всего

В 2024 году совокупный доход десяти банков-лидеров Украины составил более 267 млрд грн, что на 14% больше, чем в 2023 году. Об этом пишет портал "Комментарии", ссылаясь на Индекс Опендатабота 2025.

Банк. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в рейтинг попали 5 государственных банков, 3 с иностранным капиталом и 2 с частным.

Лучше всего прошлый год прошел для государственных банков — именно на них приходится 68% совокупного дохода (182,15 млрд грн).Львиная доля приходится на "Приватбанк" — 110,51 млрд грн.

В то же время "Ощадбанк" имеет наибольший прирост среди всех госбанков: его доход вырос в 1,6 раза, а прибыль — втрое по сравнению с 2023 годом. Заметный рост также показал "Укрэксимбанк": в 1,4 раза за год. В целом четыре из пяти государственных банков нарастили доходы. Только у "Сенс Банка" доходы упали на 14%, а его прибыль сократилась на 24%.

По подсчетам Опендатабота, 47,52 млрд грн заработали три банка с иностранным капиталом — 18% от общего дохода топ-10. Однако все они показали небольшое снижение доходов по сравнению с 2023 годом.

Прибыли изменились неравномерно: "ОТП Банк" единственный из этой группы смог нарастить прибыль (+11%), тогда как "Райффайзен" и "Укрсиббанк" имеют падение на 11% и 6% соответственно.

37,53 млрд грн получили два банка с частным капиталом. Это 14% от общего совокупного дохода топ-10 банков. Доход обоих банков увеличился за год: "Универсал Банк" (Моно) — на 22%, а ПУМБ — на 14%. Доходность также отличается: если ПУМБ остался на уровне 2023 года, то Универсал Банк удвоил свою прибыль.

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