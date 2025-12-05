«Тысячу Зеленского» выплачивают волнами: правительство обнародовало график

В рамках последующих волн выплат "Зимней поддержки" помощь в 1 тысячу грн получат более 2,2 млн украинцев. Из них около 1,3 млн — в третью волну.

Украинцы получают тысячу гривен в рамках "Зимней поддержки". Фото: из открытых источников

Еще около 866 тысяч заявителей получат выплаты в четвертую волну. В общей сложности для этого выделено до 3 млрд гривен, сообщили в Минсоцполитики.

Там отметили, что 3 декабря профинансирована "зимняя тысяча" для тех, кто подавал заявку в Дії 18 и 19 ноября.

"Финансирование также в ближайшие дни получат пользователи Дії с заявками 20-22 ноября. Ожидается, что оформившие заявку через отделение Укрпочты начнут получать средства 6 декабря", — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики сообщили, что в рамках второй волны выплат помощь получили 2,5 млн украинцев на сумму более 3 млрд гривен. Напомнили, что прием заявок на получение тысячи гривен длится до 24 декабря 2025 года.

Оформить выплату могут все находящиеся в стране граждане Украины, за исключением тех, кто находится за границей или на временно оккупированных территориях.

Заявку можно подать через приложение Дія или в ближайшем отделении Укрпочты. В целом украинцы уже подали 14,8 млн заявок: 12 млн через Дію и почти 952 тысячи через Укрпочту.

"Потратить средства по программе "Зимняя поддержка" можно до 30 июня 2026 на коммунальные и почтовые услуги, украинские лекарства и книги, а также на благотворительность. Скоро их можно будет тратить и на продукты питания", – отметили в Минсоцполитики.

По официальным данным, украинцы уже потратили более 1,1 млрд гривен через карту "Национальный кэшбек".

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине с 21 ноября стартовал прием заявок на "Зимнюю поддержку" для незащищенных категорий населения. Некоторые украинцы могут получить 6500 гривен. Эта часть "Зимней поддержки" рассчитана на украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных обстоятельствах.