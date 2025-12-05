«Тисячу Зеленського» виплачують хвилями: уряд оприлюднив графік

У межах наступних хвиль виплат "Зимової підтримки" допомогу в 1 тисячу грн отримають понад 2,2 млн українців. Із них приблизно 1,3 млн — у третю хвилю.

Українці отримують тисячу гривень в рамках «Зимової підтримки». Фото: з відкритих джерел

Ще майже 866 тисяч заявників отримають виплати у четверту хвилю. Загалом для цього виділено до 3 млрд гривень, повідомили у Мінсоцполітики.

Там зазначили, що 3 грудня профінансовано "зимову тисячу" для тих, хто подавав заявку в Дії 18 та 19 листопада.

"Фінансування також у найближчі дні отримають користувачі Дії із заявками 20-22 листопада. Очікується, що ті, хто оформив заявку через відділення Укрпошти, почнуть отримувати кошти 6 грудня", — йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики повідомили, що у межах другої хвилі виплат допомогу отримали 2,5 млн українців на суму понад 3 млрд гривень. Нагадали, що прийом заявок на отримання тисячі гривень триває до 24 грудня 2025 року.

Оформити виплату можуть усі громадяни України, які перебувають у країні, за винятком тих, хто знаходиться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Заявку можна подати через застосунок Дія або у найближчому відділенні Укрпошти. Загалом українці вже подали 14,8 млн заявок: 12 млн через Дію і майже 952 тисячі — через Укрпошту.

"Витратити кошти за програмою "Зимова підтримка" можна до 30 червня 2026 року на комунальні та поштові послуги, українські ліки й книги, а також на благодійність. Скоро їх можна буде витрачати і на продукти харчування", — зазначили у Мінсоцполітики.

За офіційними даними, українці вже витратили понад 1,1 млрд гривень через картку "Національний кешбек".

Як повідомляв портал "Коментарі", в Україні з 21 листопада стартував прийом заявок на "Зимову підтримку" для незахищених категорій населення. Деякі українці можуть отримати 6500 гривень. Ця частина "Зимової підтримки" розрахована на українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних обставинах.