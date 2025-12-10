У нардепов не хватает слов: на что власть тратит деньги вместо повышения зарплат военным

Украинцы в 2026 году получат возможность пройти чекап – с 1 января будет действовать государственная программа "Национальный чекап 40+". На человека предусмотрено 2000 грн. Однако в Верховной Раде убеждены, что деньги следует потратить на ВСУ.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко пояснил, что на чекап для 40-летних планируют потратить 10 млрд грн.

"Кабмин утвердил порядок предоставления этой услуги. На одного человека выделяется 2000 грн в год", — отметил он.

Политик сообщил, что в чекап будет входить:

измерение давления, частоты сердечных сокращений с оценкой ритма пульса, измерение массы тела, роста, индекса массы тела, окружности талии, сбор жалоб и симптомов,

лабораторные исследования (липидограмма, гликированный гемоглобин, креатинин, электролиты)

электрокардиография и суточный мониторинг артериального давления,

консультации с рекомендациями изменения образа жизни,

оформление направлений к врачам-специалистам,

послевизитное сопровождение.

"То есть на зарплаты военным денег нет, а на чекапы с измерением давления деньги есть. Класс!", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинские защитники шокированы решениями власти — недавно нардепы увеличили себе выплаты на 2026 год. Также в следующем году в Украине увеличат стипендии. Военные иронически прокомментировали перемены.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов иронически прокомментировал ситуацию, отметив, что мир в Украине уже наступил – не завтра, не 15 января наступит – уже. Он прокомментировал увеличение выплат народным депутатам и стипендиям.



