logo_ukra

BTC/USD

92317

ETH/USD

3380.99

USD/UAH

42.28

EUR/UAH

49.22

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 У нардепів бракує слів: на що влада витрачає гроші замість підвищення зарплат військовим
commentss НОВИНИ Всі новини

У нардепів бракує слів: на що влада витрачає гроші замість підвищення зарплат військовим

Народний депутат Гончаренко: що для влади важливіше за підвищення зарплат військовим

10 грудня 2025, 20:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Українці у 2026 році отримають можливість пройти чекап — з 1 січня діятиме державна програма "Національний чекап 40+". На людину передбачено 2000 грн. Однак у Верховній Раді переконані, що гроші варто витратити на ЗСУ. 

У нардепів бракує слів: на що влада витрачає гроші замість підвищення зарплат військовим

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олексій Гончаренко пояснив, що на чекап для 40-річних планують витратити 10 млрд грн.

“Кабмін затвердив порядок надання цієї послуги. На одну людину виділяється 2000 грн на рік”, — зауважив він.

Політик повідомив, що у чекап входитиме: 

  • вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень із оцінкою ритму пульсу, вимірювання маси тіла, зросту, індексу маси тіла, окружності талії, збір скарг та симптомів,

  • лабораторні дослідження (ліпідограма, глікований гемоглобін, креатинін, електроліти) 

  • електрокардіографія та добовий моніторинг артеріального тиску 

  • консультації з рекомендаціями зміни способу життя,

  • оформлення направлень до лікарів-спеціалістів,

  • післявізитний супровід.

“Тобто на зарплати військовим грошей нема, а на чекапи з вимірюванням тиску гроші є. Клас!”, — резюмував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українські захисники шоковані рішеннями влади — нещодавно нардепи збільшили собі виплати на 2026 рік. Також наступного року в Україні збільшать стипендії. Військові іронічно прокоментували зміни.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов іронічно прокоментував ситуацію, зазначивши, що мир в Україні уже наступив — не завтра, не 15 січня настане — вже. Він прокоментував збільшення виплат народним депутатам та стипендій. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51523
Теги:

Новини

Всі новини