У нардепів бракує слів: на що влада витрачає гроші замість підвищення зарплат військовим

Українці у 2026 році отримають можливість пройти чекап — з 1 січня діятиме державна програма "Національний чекап 40+". На людину передбачено 2000 грн. Однак у Верховній Раді переконані, що гроші варто витратити на ЗСУ.

Народний депутат України Олексій Гончаренко пояснив, що на чекап для 40-річних планують витратити 10 млрд грн.

“Кабмін затвердив порядок надання цієї послуги. На одну людину виділяється 2000 грн на рік”, — зауважив він.

Політик повідомив, що у чекап входитиме:

вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень із оцінкою ритму пульсу, вимірювання маси тіла, зросту, індексу маси тіла, окружності талії, збір скарг та симптомів,

лабораторні дослідження (ліпідограма, глікований гемоглобін, креатинін, електроліти)

електрокардіографія та добовий моніторинг артеріального тиску

консультації з рекомендаціями зміни способу життя,

оформлення направлень до лікарів-спеціалістів,

післявізитний супровід.

“Тобто на зарплати військовим грошей нема, а на чекапи з вимірюванням тиску гроші є. Клас!”, — резюмував політик.

