logo

BTC/USD

122085

ETH/USD

4475.66

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 "У "Слуг" будет истерика": в Раде предлагают радикальные решения
commentss НОВОСТИ Все новости

"У "Слуг" будет истерика": в Раде предлагают радикальные решения

Народная депутат София Федина рассказала, где взять деньги на зарплаты военным

3 октября 2025, 20:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях украинцев всколыхнула новость, что якобы уже с ноября возможны задержки с выплатами зарплат военным, ведь в бюджете дыра в 300 миллиардов. И хотя эту информацию опровергли, народные депутаты требуют срочно изъять деньги из нецелевых расходов на нужды армии.

"У "Слуг" будет истерика": в Раде предлагают радикальные решения

ВРУ. Фото из открытых источников

Об этом заявила народный депутат Украины София Федина.

"Особого цинизма заявлению главы профильного комитета добавляет тот факт, что лишь несколько недель назад парламент вносил изменения в бюджет нынешнего года, при этом ограбили местное самоуправление, забрав у Киева 8 млрд грн вроде бы на ВСУ, а на самом деле передали в Резервный фонд на очередные популистские инициативы власти. Только на "кэшбек" уже потратили более 4 млрд грн! Эти непрофессиональные и абсурдные решения "слуги" провели вместе с "опзж", — подчеркнула народная депутат.

Федина рассказала, где можно найти необходимые средства:

200 млрд грн из Резервного фонда, которые правительство планирует тратить в ручном режиме без согласования с парламентом.

61 млрд грн – сокращение ненужных расходов:

  • 13,7 млрд — "публичные инвестиционные проекты", не имеющие ничего общего с обороной,

  • 5,5 млрд — телемарафон и давно потерявшие доверие "стратегические коммуникации",

  • 12 млрд — дороги, не являющиеся приоритетом во время войны,

  • 39,8 млрд — на тыловых "силовиков", бюрократию и коррупционные схемы,

  • 39 млрд грн — дополнительные поступления из "кормушек" власти,

13 млрд – из азартных игр,

18 млрд — из табачных изделий,

3 млрд – из алкоголя,

5 млрд – из новых газовых скважин.

Неиспользованные средства прошлых лет — на вооружение

10% НДФЛ из военных – вернуть военным частям, а не Госспецсвязи, провалившей обеспечение дронами.

“Но, боюсь, что у слуг будет истерика, потому что предлагаем мы, и, потому что это вопреки их интересам…”, — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о ситуации со светом зимой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Sofiya_Fedyna/13414
Теги:

Новости

Все новости