“У “Слуг” буде істерика”: у Раді пропонують радикальні рішення

Днями українців сколихнула новина, що нібито вже з листопада можливі затримки з виплатами зарплат військовим, адже в бюджеті діра у 300 мільярдів. І хоча цю інформацію спростували, народні депутати вимагають терміново вилучити гроші з нецільових витрат на потреби армії.

Про це заявила народна депутатка України Софія Федіна.

“Особливого цинізму заяві голови профільного комітету додає той факт, що лише кілька тижнів тому парламент вносив зміни до цьогорічного бюджету, при цьому пограбували місцеве самоврядування, забравши в Києва 8 млрд грн начебто на ЗСУ, а насправді передали у Резервний фонд на чергові популістські ініціативи влади. Тільки на “кешбек” вже витратили понад 4 млрд грн! Ці нефахові та абсурдні рішення “слуги” провели разом з “опзж”, — наголосила народна депутатка.

Федіна розповіла, де можна віднайти необхідні кошти:

200 млрд грн з Резервного фонду, які уряд планує витрачати в “ручному режимі” без погодження з парламентом.

61 млрд грн — скорочення непотрібних видатків:

13,7 млрд — “публічні інвестиційні проєкти”, які не мають нічого спільного з обороною,

5,5 млрд — телемарафон та “стратегічні комунікації”, які давно втратили довіру,

12 млрд — дороги, які не є пріоритетом під час війни,

39,8 млрд — на тилових “силовиків”, бюрократію та корупційні схеми,

39 млрд грн — додаткові надходження з “годівничок” влади,

13 млрд — з азартних ігор,

18 млрд — з тютюнових виробів,

3 млрд — з алкоголю,

5 млрд — з нових газових свердловин.

Невикористані кошти минулих років — на озброєння,

10% ПДФО з військових — повернути військовим частинам, а не Держспецзв’язку, який провалив забезпечення дронами.

“Але, боюся, що у слуг буде істерика, бо то пропонуємо ми, і, бо то ж всупереч їх інтересам…”, — зазначила вона.

