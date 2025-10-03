“У “Слуг” буде істерика”: у Раді пропонують радикальні рішення

Рубрики
Днями українців сколихнула новина, що нібито вже з листопада можливі затримки з виплатами зарплат військовим, адже в бюджеті діра у 300 мільярдів. І хоча цю інформацію спростували, народні депутати вимагають терміново вилучити гроші з нецільових витрат на потреби армії.
Про це заявила народна депутатка України Софія Федіна.
Федіна розповіла, де можна віднайти необхідні кошти:
200 млрд грн з Резервного фонду, які уряд планує витрачати в “ручному режимі” без погодження з парламентом.
61 млрд грн — скорочення непотрібних видатків:
13,7 млрд — “публічні інвестиційні проєкти”, які не мають нічого спільного з обороною,
5,5 млрд — телемарафон та “стратегічні комунікації”, які давно втратили довіру,
12 млрд — дороги, які не є пріоритетом під час війни,
39,8 млрд — на тилових “силовиків”, бюрократію та корупційні схеми,
39 млрд грн — додаткові надходження з “годівничок” влади,
13 млрд — з азартних ігор,
18 млрд — з тютюнових виробів,
3 млрд — з алкоголю,
5 млрд — з нових газових свердловин.
Невикористані кошти минулих років — на озброєння,
10% ПДФО з військових — повернути військовим частинам, а не Держспецзв’язку, який провалив забезпечення дронами.
