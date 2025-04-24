У Зеленского не договорились с инвесторами по реструктуризации долга: грозит ли дефолт

В четверг стало известно о неудаче Украины в достижении соглашения с собственниками его долга на сумму $2,6 миллиарда, что ставит под угрозу планы реструктуризации долга к майскому сроку выплаты. Об этом пишет Financial Times.

Деньги. Фото: из открытых источников

Министерство финансов сообщило, что "рассмотрит все возможные варианты" и продолжит консультации. Если Киеву не удастся вовремя прийти к согласию о реструктуризации, он должен будет объявить дефолт по платежу в размере около 600 млн долларов, который должен быть осуществлен в конце мая и привязан к показателям экономики в 2023 году.

ВВП-ордера были выпущены в рамках предварительной реструктуризации украинского долга в 2015 году. Их цель заключалась в побуждении кредиторов поддержать страну. Однако после вторжения России в 2022 году они стали предметом разных споров, поскольку Киев и его западные партнеры не хотят, чтобы их деньги шли к частным инвесторам, пока экономика возобновляется после российского вторжения. Варранты предусматривают выплату собственникам, если годовой рост экономики Украины превысит 3%, но Киев утверждает, что они устарели, учитывая нанесенный ущерб.

Ранее в МВФ заявили, что "если не принять меры", то варранты "являют собой серьезный риск" для стабильности программы помощи на 15,5 млрд долларов и реструктуризации Киевом облигаций на сумму более 20 млрд долларов в 2024 году.

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