Украина будет платить США 100 лет подряд: что кроется за соглашением о редкоземельных металлах

В случае заключения соглашения о полезных ископаемых общий государственный долг Украины может вырасти до 266 миллиардов долларов, заявил в эфире "Эспрессо" экономист Олег Пендзин.

США и Украина

По его словам, целью этого соглашения является фактическое признание Украиной долга США за полученную в период президентства Джо Байдена грантовую помощь. Речь идет о сумме в 100 миллиардов долларов.

Пендзин объяснил, что рентные платежи в Украине составляют около 2 миллиардов долларов в год. В случае направления 50% этих средств в специальный американский фонд это составит примерно 1 миллиард долларов ежегодно. Таким образом, Украина должна выплачивать указанную сумму в течение ста лет.

"Если учитывать сумму 100 миллиардов, которую Украина получила в виде грантов с 2022 года, то Украина должна будет рассчитываться с Соединенными Штатами 100 лет подряд", – пояснил Пендзин.

В настоящее время, говорит эксперт, государственный долг Украины оценивается в 166 миллиардов долларов, в то время как годовой ВВП страны составляет около 180 миллиардов. Это означает, что суверенный долг составляет 80% ВВП. Если же к этой сумме добавить еще 100 миллиардов долларов, то долговая нагрузка вырастет до 266 миллиардов, что будет иметь критические последствия для государственного бюджета.

Пендзин также рассказал, что американская сторона рассматривала возможность создания в Украине специального фонда, подконтрольного США. Источником его финансирования могли бы стать 50% доходов от добычи полезных ископаемых, а при недостаточных поступлениях – аренда портовой инфраструктуры и другие источники. Фонд должен служить механизмом возврата средств в США в соответствии с суммой предоставленных грантов.

В то же время украинские власти категорически отрицают существование долга в 100 миллиардов долларов. Президент Украины подчеркнул, что такая сумма не фигурировала ни в каких договоренностях. Согласно его словам, Украина получила 70 миллиардов долларов в виде военной помощи и 30 миллиардов в формате макрофинансовой поддержки в соответствии с законодательством США. Поскольку гранты являются безвозмездной помощью, их признание долговыми обязательствами было бы необоснованным решением, подытожил экономист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США и РФ хотят вместе добывать редкоземельные металлы на территории Украины.



