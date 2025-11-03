Украина может попасть в серьезную беду из-за предательства союзников: раскрыта причина

Евросоюз опасается, что Международный валютный фонд (МВФ) может приостановить финансовую помощь Украине из-за отказа Бельгии поддержать так называемый "репарационный кредит" на 140 млрд евро. Как сообщает Politico, отсутствие бельгийского согласия на кредит ЕС для Украины способно спровоцировать блокирование финансовой поддержки МВФ, что подорвет доверие к экономической стабильности страны.

Европейские сторонники "репарационного кредита" отмечают, что привлечение помощи МВФ критически важно, и отмечают, что времени для убеждения института предоставить Киеву новый кредит остается мало.

По данным издания, МВФ планирует рассмотреть программу на $8 млрд для Украины на три года. Однако получение этих средств зависит от завершения ЕС процедуры оформления кредита на 140 млрд евро, финансируемого за счет замороженных российских активов в Бельгии.

Дипломаты и представители Еврокомиссии заявляют, что успешное заключение этого соглашения станет сигналом МВФ о финансовой жизнеспособности Украины на ближайшие годы, что является ключевым условием предоставления любого кредита.

В то же время позиция Бельгии против "репарационного кредита" грозит срыву договоренностей перед декабрьским заседанием МВФ. Эксперты организации планируют посетить Киев в ноябре для обсуждения трехлетней программы.

"Мы столкнулись с проблемой сроков", — подчеркнул представитель ЕС, отметив, что следующая встреча лидеров ЕС запланирована на 18-19 декабря, что подчеркивает необходимость скорых решений.

Politico добавляет, что хотя объем кредита МВФ относительно невелик, его одобрение важно для инвесторов в качестве сигнала финансовой устойчивости и успешного проведения реформ.

"Поддержка МВФ – это то, с чем не следует шутить", – добавил европейский чиновник.

