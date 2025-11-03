Україна може потрапити у серйозну халепу через зраду союзників: розкрито причину

Євросоюз побоюється, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може призупинити фінансову допомогу Україні через відмову Бельгії підтримати так званий "репараційний кредит" на 140 млрд євро. Як повідомляє Politico, відсутність бельгійської згоди на кредит ЄС для України здатна спровокувати блокування фінансової підтримки МВФ, що підірве довіру до економічної стабільності країни.

Фото: з відкритих джерел

Європейські прихильники "репараційного кредиту" наголошують, що залучення допомоги МВФ є критично важливим, та зазначають, що часу для переконання інституту надати Києву новий кредит залишається обмаль.

За даними видання, МВФ планує розглянути програму на $8 млрд для України на три роки. Проте отримання цих коштів залежить від завершення ЄС процедури оформлення кредиту на 140 млрд євро, який фінансується за рахунок заморожених російських активів у Бельгії.

Дипломати та представники Єврокомісії заявляють, що успішне укладення цієї угоди стане сигналом МВФ про фінансову життєздатність України на найближчі роки, що є ключовою умовою для надання будь-якого кредиту.

Натомість позиція Бельгії проти "репараційного кредиту" загрожує зриву домовленостей перед грудневим засіданням МВФ. Експерти організації планують відвідати Київ у листопаді для обговорення трирічної програми.

"Ми зіткнулися з проблемою термінів", – підкреслив представник ЄС, зазначивши, що наступна зустріч лідерів ЄС запланована на 18–19 грудня, що підкреслює необхідність швидких рішень.

Politico додає, що хоча обсяг кредиту МВФ відносно невеликий, його схвалення важливе для інвесторів як сигнал фінансової стійкості та успішного проведення реформ.

"Підтримка МВФ – це те, з чим не варто жартувати", – додав європейський чиновник.

