Украинцы должны платить больше налогов: в Раде предлагают радикальное решение

Уровень уплаты налогов на доходы от сдачи в аренду жилой недвижимости в Украине стоит остро. Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что более 90 процентов рынка аренды жилья находится в тени.

Налоги. Фото портал "Комментарии"

По ее словам, такую ситуацию вызвал высокий налоговый процент. Южанина отметила, что доходы граждан, полученные от сдачи в аренду жилой недвижимости облагаются налогом 18% НДФЛ и 5% военного сбора — вместе 23%.

В то же время более 56 тысяч ФЛП (по данным ГНС) сдают имущество в аренду и платят до 5% единого налога с таких доходов.

Нардепка отметила, что налоговую ставку нужно снизить, и отметила, что в течение 5 лет постоянно подает поправки в Налоговый кодекс. По ее словам, ставку НДФЛ с доходов от аренды жилья нужно снизить до 5%. Однако, как объяснили она, налоговый комитет и Минфин всегда были против.

"Так может обновленное правительство наконец-то просчитает все недостатки такого противоречивого налогообложения доходов граждан от сдачи в аренду жилой недвижимости и инициирует изменения в налоговое законодательство", — предположила Южанина.

Также она сообщила, что, по данным ГНС, в течение января – июня 2025 года владельцы недвижимости уплатили почти 5,6 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 18,4% или почти на 0,9 млрд гривен.

Наибольшие суммы налога получили:

Киев – 1,1 млрд грн,

Днепропетровская область – 571,9 млн грн,

Киевская область – 571,2 млн грн,

Одесская область – 543,7 млн гривен.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что налоговая перевела важные открытые данные "в тень". Нарушили обязательную процедуру.



