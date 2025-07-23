Украинцы должны платить больше налогов: в Раде предлагают радикальное решение

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Кречмаровская Наталия
Уровень уплаты налогов на доходы от сдачи в аренду жилой недвижимости в Украине стоит остро. Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что более 90 процентов рынка аренды жилья находится в тени.
Налоги. Фото портал "Комментарии"
По ее словам, такую ситуацию вызвал высокий налоговый процент. Южанина отметила, что доходы граждан, полученные от сдачи в аренду жилой недвижимости облагаются налогом 18% НДФЛ и 5% военного сбора — вместе 23%.
В то же время более 56 тысяч ФЛП (по данным ГНС) сдают имущество в аренду и платят до 5% единого налога с таких доходов.
Нардепка отметила, что налоговую ставку нужно снизить, и отметила, что в течение 5 лет постоянно подает поправки в Налоговый кодекс. По ее словам, ставку НДФЛ с доходов от аренды жилья нужно снизить до 5%. Однако, как объяснили она, налоговый комитет и Минфин всегда были против.
Также она сообщила, что, по данным ГНС, в течение января – июня 2025 года владельцы недвижимости уплатили почти 5,6 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 18,4% или почти на 0,9 млрд гривен.
Наибольшие суммы налога получили:
Киев – 1,1 млрд грн,
Днепропетровская область – 571,9 млн грн,
Киевская область – 571,2 млн грн,
Одесская область – 543,7 млн гривен.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что налоговая перевела важные открытые данные "в тень". Нарушили обязательную процедуру.