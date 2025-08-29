Украинцы должны за коммуналку более 106 миллиардов гривен

По состоянию на второй квартал 2025 года задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги достигла 106,6 миллиарда гривен. Наибольшие долги сформировались за поставку тепла и горячей воды — 35,2 млрд грн, газоснабжение — 32,3 млрд грн, а также за электроэнергию — 17,1 млрд грн.

Долги украинцев за коммуналку в 2025 году – более 106 млрд грн: тепло, газ, электроэнергия

Для сравнения, в конце 2021 года сумма долгов составляла 81,3 млрд грн, так что за четыре года войны она выросла более чем на 25 миллиардов.

Во втором квартале этого года украинцам начислили за коммунальные услуги 64,3 млрд грн, но фактически было оплачено только 51,5 млрд грн.

О причинах накопления долгов за ЖКХ, тарифной политике и очередном повышении тарифов — говорили с Олегом Попенко, председателем Союза потребителей коммунальных услуг.

"Задолженность за коммуналку уже превысила 106 миллиардов гривен. Давайте честно сказать, что эта цифра не соответствует действительности, как по мне. И она намного больше. Потому что, если брать последние опубликованные цифры по состоянию на 1 января 2022 года, то долг за коммуналку составлял 81,3 млрд грн. Поэтому рост тарифов и долгов за коммуналку на 25 млрд грн за 3,5 года — вроде бы большая сумма, но не соответствует действительности.

Тот же Госстат пишет, что только за второй квартал 2025 года долги за коммуналку выросли на 12,8 млрд грн. Поэтому, по моему мнению, общая задолженность превышает 200 млрд грн. Тем более, если учесть оккупированные территории (Мариуполя, Бердянска, Мелитополя), жители которых получали от украинских коммунальных предприятий платежки вплоть до лета 2024 года.

Теперь возвращаемся к вопросу, является ли это результатом войны и бедности или сознательной провальной политики правительства (в отношении тарифов и субсидий). Все это комплексно и напрямую влияет на долги за коммуналку.

Конечно, война привела к тому, что в Украине увеличилось количество бедных людей, и увеличилось в разы. Только в сравнении между 2024 и 2025 годами количество людей, проживающих на грани биологического выживания, выросло почти втрое, с 9% до 24,5%. Представьте себе цифры.

Также проблема заключается в том, что платежки за газ и тепло – самые большие платежки, которые люди получают. Они не в состоянии их оплатить. Я имею в виду, что платежка за тепло, которая приходит рядовому украинцу, проживающему в многоквартирном доме, может составлять 3-4 тысячи гривен. И он действительно стоит перед выбором: либо выживать, либо платить за коммуналку. Он физически не может оплатить газ и тепло. И кто несет ответственность?

Как по мне, вся эта ответственность началась в 2018 году, во времена Гройсмана и Порошенко, когда они решили переложить проблемы наполнения государственного бюджета Украины на простых украинцев, сделав коммунальные тарифы такими квази-налогами. И это огромная проблема, которая существует до сих пор. Ни один Кабинет Министров Украины не хочет заниматься этим вопросом. Нет человека, который встанет и скажет в кабинете министра "давайте пересмотрим тарифы". У нас речь идет о повышении тарифов всем. Что сказали МВФ и Нацбанк? С 2026 года будут пересматривать коммунальные тарифы до рыночных. А представьте себе, рыночные – стоимость газа в три раза выше, чем она есть сегодня".

Не превращается ли нынешняя система в ловушку, где долги будут расти бесконтрольно, и каким образом простым гражданам можно избежать накопления долгов – говорили с Кристиной Ненно, экспертом в сфере ЖКХ.

"Долги будут продолжать расти, как это было и до полномасштабного вторжения, а сейчас, наверное, еще больше. Объясню почему. Условно говоря, я делю плательщиков за потребленные коммунальные услуги на две категории.

Первые — это те, кто добросовестно платят, несмотря ни на что. И вторые — те, кто раньше не платили и сейчас не платят. Мол, если в мою квартиру прилетит, то зачем платить за коммуналку, если может прилететь снова.

К первой категории, скажу так, больше относятся пенсионеры, ведь они привыкли платить за то, чем пользуются. Например, бабушка может отказать себе в определенных удовольствиях или даже в качественной еде, но добросовестно заплатит коммуналку до 20-го числа, чтобы не накапливать долги и избежать отключения. Другая же категория мыслит так: "Не буду платить — пусть идут в суд".

Я советую: если нет возможности платить за потребленные коммунальные услуги и у вас уже есть долг, нужно обязательно обращаться к поставщику услуг с просьбой о реструктуризации. Потому что когда есть договор реструктуризации, поставщик коммунальных услуг не подаст в суд, чтобы взыскать с вас всю сумму задолженности.

По договору реструктуризации есть возможность что-то спланировать. Например, дополнительно или часть средств из зарплаты предусмотреть на оплату потребленных коммунальных услуг. А категория, которая никогда не платила, — здесь поставщику коммунальных услуг остается только одно: обращаться в суд и взыскивать в судебном порядке эти средства.

Что касается роста — да, долги будут расти. Почему? Потому что цены на продукты питания и вещи первой необходимости растут, и люди откладывают оплату коммунальных услуг "на потом", как на последний план. Кто-то, например, долго не платит, а потом через некоторое время платит частями.

Первое: если нет возможности платить и вы имеете право на льготы или ваш уровень дохода не позволяет оплачивать потребленные коммунальные услуги в полном объеме — обращайтесь к поставщику услуг. Пусть реструктуризируют долг, разбивают его на меньшие платежи.

Если имеете право на льготы — обращайтесь в социальную службу, пусть предоставляют субсидию. Если, например, в вашей квартире зарегистрировано лицо с высокими доходами, которое фактически не проживает, и это является основанием для отказа в субсидии, нужно предоставить доказательства. Например, что этот человек уехал за границу и физически выписаться не может. В отделе соцзащиты это объяснят и подскажут, какие документы следует подать.

Плюс экономия. Я не говорю, как именно пользоваться коммунальными услугами, а говорю о режиме экономии и энергосберегающих мерах. Например, если у вас кран без аэратора — поставьте его. Это небольшие затраты на установку, но существенная экономия на оплате воды.

Если унитаз имеет только один максимальный режим слива — установите двойной, с экономным и интенсивным режимами. Если часто набираете ванну — попробуйте принимать душ. Если во время бритья или чистки зубов вы постоянно оставляете воду включенной — попробуйте выключать ее. Намылили зубную щетку или тело во время душа — выключите воду, затем снова включите.

Далее — постепенная замена электроприборов в доме, не за один день и не за месяц, а, например, в течение двух лет. Старый холодильник или микроволновая печь потребляют значительно больше энергии. Да, новая техника стоит дорого, но можно раз в полгода заменять хотя бы один прибор на современный и энергоэффективный. Это реально отразится в платежках.

Если у вас электроплита и вы пользуетесь только ею — старайтесь комбинировать, подбирать правильную посуду. Люди часто не учитывают, что широкая кастрюля или сковорода расходуют больше электроэнергии. Если нужно сварить две картофелины — не используйте пятилитровую кастрюлю. Чем больше поверхность, тем интенсивнее работает плита и тем больше расходы на электроэнергию.