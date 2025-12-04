Украинцы задолжали миллиарды гривен по микрокредитам: аналитики назвали впечатляющие цифры

За третий квартал этого года украинцы взяли 2 138 569 микрокредитов на общую сумму более 13,7 млрд грн.

Украинцы должны более 25 млрд грн по микрокредитам. Фото: из открытых источников

Всего с начала года за микрокредитами обращались более 6 млн раз, а общая сумма ссуд превысила 40 млрд, сообщает портал открытых данных Опендатабот.

По данным аналитиков, хотя микроссуд становится немного меньше, но их средняя сумма за квартал выросла. Сейчас в микрофинансовых организациях берут взаймы в среднем по 6 417 грн. В начале года эта сумма составляла 5 773 грн.

С начала года общая сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла на четверть и составляет сейчас 25,15 млрд. грн.

Аналитики также обнародовали данные финансовой отчетности ряда микрофинансовых организаций. Топ-10 МФО Украины по доходам в третьем квартале составляют:

- УКР КРЕДИТ ФИНАНС, работающий под брендом CreditKasa – доход 2,4 млрд грн

- Credit plus (АВЕНТУС УКРАИНА) – 1,67 млрд грн

- БыстроДеньги (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР) – 1,63 млрд грн.

Как сообщал портал "Комментарии", недавнее повышение учетной ставки Национальным банком Украины до 15,5% преследует цель укрепления гривны и сдерживания инфляции. В то же время, это приведет к повышению стоимости кредитных средств для бизнеса и населения. В то же время, по мнению экспертов, повышение ставок не повлияет на условия государственных программ для малого и среднего бизнеса, энергокредитования, а также на ипотечную программу "еОселя".

Издание "Комментарии" также писало, что более половины украинцев, а это 53%, получают зарплату , которая минимум на 25% меньше средней – до 15 000 гривен. Средняя зарплата в Украине на июнь 2025 составила 24609 грн.