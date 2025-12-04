Українці боргують мільярди гривень за мікрокредитами: аналітики назвали вражаючі цифри

За третій квартал цього року українці взяли 2 138 569 мікрокредитів на загальну суму понад 13,7 млрд грн.

Українці заборгували понад 25 млрд грн за мікрокредитами. Фото: з відкритих джерел

Загалом від початку року за мікрокредитами звертались понад 6 млн разів, а загальна сума позик перевищила 40 млрд, повідомляє портал відкритих даних Опендатабот.

За даними аналітиків, хоча мікропозик стає трохи менше, але їхня середня сума за квартал зросла. Нині у мікрофінансових організаціях беруть в борг в середньому по 6 417 грн. На початку року до ця сума складала 5 773 грн.

Від початку року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла на чверть та становить зараз 25,15 млрд грн.

Аналітики також оприлюднили дані фінансової звітності низки мікрофінансових організацій. Топ-10 МФО України за доходами у третьому кварталі складають:

- УКР КРЕДИТ ФІНАНС, який працює під брендом CreditKasa – дохід 2,4 млрд грн

- Credit plus (АВЕНТУС УКРАЇНА) — 1,67 млрд грн

- ШвидкоГроші (СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР) — 1,63 млрд грн.

Як повідомляв портал "Коментарі", недавнє підвищення облікової ставки Національним банком України до 15,5% має на меті зміцнення гривні та стримування інфляції. Водночас це призведе до підвищення вартості кредитних коштів для бізнесу та населення. Водночас, на думку експертів, підвищення ставок не вплине на умови державних програм для малого та середнього бізнесу, енергокредитування, а також на іпотечну програму "єОселя".

Видання "Коментарі" також писало, що більше половини українців, а це 53%, отримують зарплату, яка мінімум на 25% менша за середню – до 15 000 гривень. Середня зарплата в Україні на червень 2025 року становила 24609 грн.