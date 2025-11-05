Украинка показала цены 2019: что можно было купить на 100 гривен (ВИДЕО)

Лишь несколько лет назад был докоронавирусный 2019 год, но цены с тех пор изменились до неузнаваемости. Украинка по имени Марина поделилась в TikTok видео, где вспомнила, что можно было купить на 100 гривен шесть лет назад. Пользователи под видео начали сравнивать тогдашние цены с нынешними и с шоком считать разницу.

Украинка показала цены 2019 года

На видео Марина рассказала, что наткнулась на старые чеки из магазина и решила подсчитать, что в 2019 году можно было купить на 100 гривен.

"Сегодня я наводила порядки в своих накладных и там взяла несколько накладных за 2019 год. И сделала такую подборочку, что можно было купить на 100 гривен в 2019 году. Даже написала себе, чтобы более-менее счесть правильно: "мивина", шоколадка, печенье, вода, круги, масло, хлеб", — сказала женщина на видео.

Цены на продукты 2019 года из списка:

— бутылка масла – 32 гривны

— шоколадка – 21 гривна

— бутылка колы – 13 гривен

— бутылка воды – 10-12 гривен

— печенье – 10 гривен

— хлеб – 8,50 гривен

— мивина – 3,50 гривны.

В конце видео Марина отметила, что шесть лет назад на 100 гривен можно было скупиться и спросила у своих подписчиков, как они думают, сколько такой набор продуктов будет стоить сегодня.

Комментаторы быстро подхватили идею и стали подсчитывать актуальные цены. В большинстве случаев тот же набор сейчас стоит в 3–4 раза дороже, примерно от 250 до 350 гривен, в зависимости от региона и брендов. Вот несколько популярных комментариев под видео:

"Сейчас только кола и вода уже на сотню потянут", – пишет один пользователь.

"Самое масло уже 96 гривен!" – отмечает другой.

"Хлеб 27, масло 89, кола 56, вода 37, печенье 25, мивина 17, шоколад 76, у меня получилось 327 гривен", — подсчитала еще одна комментаторша.

