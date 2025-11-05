Украинка показала цены 2019: что можно было купить на 100 гривен (ВИДЕО)

Рубрики
Slava Kot
Лишь несколько лет назад был докоронавирусный 2019 год, но цены с тех пор изменились до неузнаваемости. Украинка по имени Марина поделилась в TikTok видео, где вспомнила, что можно было купить на 100 гривен шесть лет назад. Пользователи под видео начали сравнивать тогдашние цены с нынешними и с шоком считать разницу.
Украинка показала цены 2019 года
На видео Марина рассказала, что наткнулась на старые чеки из магазина и решила подсчитать, что в 2019 году можно было купить на 100 гривен.
Цены на продукты 2019 года из списка:
В конце видео Марина отметила, что шесть лет назад на 100 гривен можно было скупиться и спросила у своих подписчиков, как они думают, сколько такой набор продуктов будет стоить сегодня.
Комментаторы быстро подхватили идею и стали подсчитывать актуальные цены. В большинстве случаев тот же набор сейчас стоит в 3–4 раза дороже, примерно от 250 до 350 гривен, в зависимости от региона и брендов. Вот несколько популярных комментариев под видео:
