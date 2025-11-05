logo

BTC/USD

104340

ETH/USD

3468.46

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Украинка показала цены 2019: что можно было купить на 100 гривен (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинка показала цены 2019: что можно было купить на 100 гривен (ВИДЕО)

Украинка напомнила, какие продукты можно было купить на 100 гривен в 2019 году. Пользователи TikTok подсчитали, сколько этот набор стоит в 2025 году.

5 ноября 2025, 21:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Лишь несколько лет назад был докоронавирусный 2019 год, но цены с тех пор изменились до неузнаваемости. Украинка по имени Марина поделилась в TikTok видео, где вспомнила, что можно было купить на 100 гривен шесть лет назад. Пользователи под видео начали сравнивать тогдашние цены с нынешними и с шоком считать разницу.

Украинка показала цены 2019: что можно было купить на 100 гривен (ВИДЕО)

Украинка показала цены 2019 года

На видео Марина рассказала, что наткнулась на старые чеки из магазина и решила подсчитать, что в 2019 году можно было купить на 100 гривен.

"Сегодня я наводила порядки в своих накладных и там взяла несколько накладных за 2019 год. И сделала такую подборочку, что можно было купить на 100 гривен в 2019 году. Даже написала себе, чтобы более-менее счесть правильно: "мивина", шоколадка, печенье, вода, круги, масло, хлеб", — сказала женщина на видео.

Цены на продукты 2019 года из списка:

  • — бутылка масла – 32 гривны
  • — шоколадка – 21 гривна
  • — бутылка колы – 13 гривен
  • — бутылка воды – 10-12 гривен
  • — печенье – 10 гривен
  • — хлеб – 8,50 гривен
  • — мивина – 3,50 гривны.

В конце видео Марина отметила, что шесть лет назад на 100 гривен можно было скупиться и спросила у своих подписчиков, как они думают, сколько такой набор продуктов будет стоить сегодня.

Комментаторы быстро подхватили идею и стали подсчитывать актуальные цены. В большинстве случаев тот же набор сейчас стоит в 3–4 раза дороже, примерно от 250 до 350 гривен, в зависимости от региона и брендов. Вот несколько популярных комментариев под видео:

"Сейчас только кола и вода уже на сотню потянут", – пишет один пользователь.

"Самое масло уже 96 гривен!" – отмечает другой.

"Хлеб 27, масло 89, кола 56, вода 37, печенье 25, мивина 17, шоколад 76, у меня получилось 327 гривен", — подсчитала еще одна комментаторша.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сравнили цены на еду в Украине и странах ЕС.

Также "Комментарии" писали, что инфлюэнсерша сравнила цены на продукты в Украине и Польше.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости