Українка показала ціни 2019 року: що можна було купити на 100 гривень (ВІДЕО)

Лише кілька років тому був доковідний 2019 рік, але ціни з того часу змінилися до невпізнання. Українка на ім’я Марина поділилася у TikTok відео, де згадала, що можна було купити на 100 гривень шість років тому. Користувачі під відео почали порівнювати тодішні ціни з нинішніми та шоковано рахувати різницю.

Українка показала ціни 2019 року

На відео Марина розповіла, що натрапила на старі чеки з магазину та вирішила підрахувати, що у 2019 році можна було купити на 100 гривень.

"Сьогодні я наводила порядки в своїх накладних і там взяла декілька накладних за 2019 рік. І зробила таку підбірочку, що можна було купити на 100 гривень у 2019 році. Навіть написала собі, щоб більш-менш порахувати правильно: "мівіна", шоколадка, печиво, вода, кола, олія, хліб", — сказала жінка на відео.

Ціни на продукти 2019 року зі списку:

- пляшка олії — 32 гривні

- шоколадка — 21 гривня

- пляшка коли — 13 гривень

- пляшка води – 10-12 гривень

- печиво — 10 гривень

- хліб — 8,50 гривень

- мівіна — 3,50 гривень.

У кінці відео Марина зауважила, що шість років тому на 100 гривень можна було скупитись та запитала своїх підписників, як вони думають, скільки такий набір продуктів буде коштувати сьогодні.

Коментатори швидко підхопили ідею та почали підраховувати актуальні ціни. У більшості випадків "той самий набір" зараз коштує в 3–4 рази дорожче, приблизно від 250 до 350 гривень, залежно від регіону та брендів. Ось кілька популярних коментарів під відео:

"Зараз тільки кола і вода вже на сотню потягнуть", — пише один користувач.

"Сама олія вже 96 гривень!" — зазначає інший.

"Хліб 27, олія 89, кола 56, вода 37, печиво 25, мівіна 17, шоколад 76, у мене вийшло 327 гривень", — підрахувала ще одна коментаторка.

