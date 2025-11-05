Українка показала ціни 2019 року: що можна було купити на 100 гривень (ВІДЕО)

Рубрики
Лише кілька років тому був доковідний 2019 рік, але ціни з того часу змінилися до невпізнання. Українка на ім’я Марина поділилася у TikTok відео, де згадала, що можна було купити на 100 гривень шість років тому. Користувачі під відео почали порівнювати тодішні ціни з нинішніми та шоковано рахувати різницю.
Українка показала ціни 2019 року
На відео Марина розповіла, що натрапила на старі чеки з магазину та вирішила підрахувати, що у 2019 році можна було купити на 100 гривень.
Ціни на продукти 2019 року зі списку:
У кінці відео Марина зауважила, що шість років тому на 100 гривень можна було скупитись та запитала своїх підписників, як вони думають, скільки такий набір продуктів буде коштувати сьогодні.
Коментатори швидко підхопили ідею та почали підраховувати актуальні ціни. У більшості випадків "той самий набір" зараз коштує в 3–4 рази дорожче, приблизно від 250 до 350 гривень, залежно від регіону та брендів. Ось кілька популярних коментарів під відео:
