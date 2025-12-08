Украинские банки подали рекордное количество исков к должникам: названы впечатляющие цифры

С начала 2025 года украинские банки подали 100 434 иска к должникам. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Судебное заседание. Фото: из открытых источников

Этот показатель также стал рекордным за последние 7 лет, сообщает портал открытых данных "Опендатабот".

По данным аналитиков, в общей сложности 511 865 исков от банков было подано с 2019 года.

Что касается нынешних исков, то более 70% из них приходится на Универсал Банк/Mono (28 213), А-Банк (22 221) и ПриватБанк (20 278). Далее с большим отрывом идут ПУМБ (9225) и Сэнс Банк (6831).

За последние семь лет неизменным лидером по судебным искам к должникам остается ПриватБанк — 191 353 иска. Далее следуют Универсал Банк (115 702), А-Банк (60 421), Сэнс Банк (25 283) и ПУМБ (21 476).

Наибольший рост исков в этом году показал Таскомбанк — в 3,5 раза. Существенное увеличение также фиксируют в ПриватБанке (в 1,8 раза), Кредобанке (в 1,7 раза), А-Банке (в 1,6 раза) и Сенс Банке (в 1,6 раза).

Вместе с тем многие банки значительно сократили количество обращений в суд. Наибольшее падение количества исков фиксируют в Юнекс Банке (в четыре раза), Креди Агриколь (в два раза) и Укргазбанке (вдвое).

В этом году в ТОП самых "исковых" банков вошли "новички". Это – Радабанк и Банк Альянс, которых в прошлом году в списке не было. В то же время выбыли из двадцатки Аккордбанк и Юнекс Банк.

Как сообщал портал "Комментарии", НБУ активно печатает банкноты гривны высшего номинала. В 2025 году банкноты номиналом 1000 гривен вышли на первое место по сумме. Они занимают почти половину в денежном обращении.

на одного жителя Украины на 1 июля 2025 приходилось 63 банкноты и 189 платежных разменных и оборотных монет. Меньше всего в наличном обороте банкнот номиналом 50 гривен — 112,7 млн. штук на 5,6 млрд. гривен. Количество банкнот номиналом 1000 гривен с начала года выросло на 14,9% до 406,6 млн штук на 406,6 млрд гривен.