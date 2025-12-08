Українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників: названо вражаючі цифри

З початку 2025 року українські банки подали 100 434 позови до боржників. Це у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Судове засідання. Фото: з відкритих джерел

Цей показник також став рекордним за останні 7 років, повідомляє портал відкритих даних Опендатабот.

За даними аналітиків, загалом 511 865 позовів від банків було подано з 2019 року.

Стосовно цьогорічних позовів, то понад 70% з них припадає на Універсал Банк/Mono (28 213), А-Банк (22 221) та ПриватБанк (20 278). Далі з великим відривом йдуть ПУМБ (9 225) та Сенс Банк (6 831).

Впродовж останніх семи років незмінним лідером по судових позовах до боржників залишається ПриватБанк — 191 353 позови. Далі йдуть Універсал Банк (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) та ПУМБ (21 476).

Найбільше зростання кількості позовів цьогоріч показав Таскомбанк — у 3,5 раза. Суттєве збільшення також фіксують у ПриватБанку (у 1,8 раза), Кредобанку (у 1,7 раза), А-Банку (у 1,6 раза) та Сенс Банку (у 1,6 раза).

Разом з тим багато банків значно скоротили кількість звернень до суду. Найбільше падіння кількості позовів фіксують у Юнекс Банку (у чотири рази), Креді Агріколь (у два рази) та Укргазбанку (вдвічі).

Цього року до ТОП найбільш "позовних" банків увійшли "новачки". Це — Радабанк та Банк Альянс, яких торік у списку не було. Водночас вибули з двадцятки Акордбанк та Юнекс Банк.

