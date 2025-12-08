logo_ukra

Українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників: названо вражаючі цифри
Українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників: названо вражаючі цифри

Українські банки з кожним роком все частіше позиваються до своїх боржників

8 грудня 2025, 19:51
Автор:
avatar

Маламура Сергій

З початку 2025 року українські банки подали 100 434 позови до боржників.  Це у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників: названо вражаючі цифри

Судове засідання. Фото: з відкритих джерел

Цей показник також став рекордним за останні 7 років, повідомляє портал відкритих даних Опендатабот.  

За даними аналітиків, загалом 511 865 позовів від банків було подано з 2019 року.

Стосовно цьогорічних позовів, то понад 70% з них припадає на Універсал Банк/Mono (28 213), А-Банк (22 221) та ПриватБанк (20 278). Далі з великим відривом йдуть ПУМБ (9 225) та Сенс Банк (6 831).

Впродовж останніх семи років незмінним лідером по судових позовах до боржників залишається ПриватБанк — 191 353 позови. Далі йдуть Універсал Банк (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) та ПУМБ (21 476). 

Найбільше зростання кількості позовів цьогоріч показав Таскомбанк — у 3,5 раза. Суттєве збільшення також фіксують у ПриватБанку (у 1,8 раза), Кредобанку (у 1,7 раза), А-Банку (у 1,6 раза) та Сенс Банку (у 1,6 раза).

Разом з тим багато банків значно скоротили кількість звернень до суду. Найбільше падіння кількості позовів фіксують у Юнекс Банку (у чотири рази), Креді Агріколь (у два рази) та Укргазбанку (вдвічі).

Цього року до ТОП найбільш "позовних" банків увійшли "новачки". Це — Радабанк та Банк Альянс, яких торік у списку не було. Водночас вибули з  двадцятки Акордбанк та Юнекс Банк.

Як повідомляв портал "Коментарі", НБУ активно друкує банкноти гривні найвищого номіналу. У 2025 році банкноти номіналом 1000 гривень вийшли на перше місце за сумою. Вони займають майже половину у грошовому обігу.

на одного жителя України на 1 липня 2025 року припадало 63 банкноти та 189 платіжних розмінних та оборотних монет. Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень — 112,7 млн. штук на 5,6 млрд. гривень. Кількість банкнот номіналом 1000 гривень з початку року зросла на 14,9% до 406,6 млн. штук на 406,6 млрд. гривень.



Джерело: https://opendatabot.ua/analytics/banks-courts-2025
