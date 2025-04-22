Украинские банки сокращают отделения: свежий рейтинг

Украинские банки сокращают отделения, переводят обслуживание в онлайн-формат. За последние 15 лет отделений стало в четыре раза меньше. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Банки. Фото: из открытых источников

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине насчитывалось 4966 действующих структурных подразделений банков. С начала года количество сократилось на 45.

Кроме того, 842 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".

Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке – 1152. Кроме того, работа 62 отделений банка временно приостановлена.

Государственный ПриватБанк находится на втором месте — 1 105 отделений. Еще 65 временно приостановлены.

Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (325), частный ПУМБ (223) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (218).

По состоянию 1 апреля в Украине насчитывалось 60 банков. В декабре прошлого "Коминвестбанк" был признан неплатежеспособным, однако на 1 января НБУ еще учитывал в статистике 29 отделений этого банка. В феврале НБУ начал ликвидацию банка, и эти отделения уже не учитываются. Таким образом, основное сокращение в начале года пришлось на этот банк.

Кроме того, в начале 2025 года банк "Портал" сдал лицензию. У него не было отделений.

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