Украинский бюджет "трещит по швам": какие громкие программы уже не может финансировать государство

Кречмаровская Наталия
На громкую правительственную программу уже не хватает денег – в течение двух месяцев платежи по программе "Национальный кешбэк" не приходят на счета украинцев.
Гривна. Иллюстративное фото
Причина тому, как пишет издание "Экономическая правда", — нехватка финансирования для программы.
В правительстве объяснили, что финансирования на осуществление выплат кешбэка в бюджете нет, сообщает СМИ со ссылкой на источник в Кабмине. Собеседник сообщил, что его планировали "опрокидывать" из резервного фонда, однако средства закончились и там, из-за чего собственно и происходят задержки платежей.
В Минфине, как пишет СМИ, уверяют, что решение о выделении средств из резервного фонда было принято и уже вскоре средства должны поступить на счета украинцев. Однако, когда именно это может произойти, там не уточнили.
