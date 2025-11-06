Украинский бюджет "трещит по швам": какие громкие программы уже не может финансировать государство

На громкую правительственную программу уже не хватает денег – в течение двух месяцев платежи по программе "Национальный кешбэк" не приходят на счета украинцев.

Гривна. Иллюстративное фото

Причина тому, как пишет издание "Экономическая правда", — нехватка финансирования для программы.

"Да, пользователи программы жалуются, что в последний раз получали платеж по "нацкешбэку" в начале сентября. Это был платеж за покупки, совершенные в июле. Он поступил с опозданием (должен был поступить до конца августа). В то же время платеж за август до сих пор находится в обработке", — говорится в сообщении.

В правительстве объяснили, что финансирования на осуществление выплат кешбэка в бюджете нет, сообщает СМИ со ссылкой на источник в Кабмине. Собеседник сообщил, что его планировали "опрокидывать" из резервного фонда, однако средства закончились и там, из-за чего собственно и происходят задержки платежей.

В Минфине, как пишет СМИ, уверяют, что решение о выделении средств из резервного фонда было принято и уже вскоре средства должны поступить на счета украинцев. Однако, когда именно это может произойти, там не уточнили.

"Несмотря на проблемы с финансированием этой программы поддержки в правительстве уже анонсировали новые. В частности, раздачу по 1000 грн всем желающим, единовременный платеж в размере 6500 грн социально уязвимым слоям населения, а также бесплатные поездки по железной дороге в пределах 3000 км", — пишет издание.

