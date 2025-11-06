Український бюджет "тріщить по швах": які гучні програми вже не може фінансувати держава

На гучну урядову програму уже не вистачає грошей — протягом двох місяців платежі за програмою "Національний кешбек" не приходять на рахунки українців.

Причина цьому, як пише видання “Економічна правда”, — брак фінансування для програми.

“Так, користувачі програми скаржаться, що востаннє отримували платіж за "нацкешбеком" на початку вересня. Це був платіж за покупки, здійснені у липні. Він надійшов із запізненням (мав надійти до кінця серпня). Водночас платіж за серпень досі перебуває "в обробці", — йдеться у повідомленні видання.

В уряді пояснили, що фінансування на здійснення виплат кешбеку у бюджеті немає, повідомляє ЗМІ з посилання на джерело в Кабміні. Співрозмовник видання повідомив, що його планували "перекидати" з резервного фонду, однак кошти закінчилися і там, через що власне й відбуваються затримки платежів.

У Мінфіні, як пише ЗМІ, запевняють, що рішення про виділення коштів з резервного фонду ухвалили і вже невдовзі кошти мають надійти на рахунки українців. Проте коли саме це може статися, там не уточнили.

“Попри проблеми з фінансуванням цієї програми підтримки в уряді вже анонсували нові. Зокрема, роздачу по 1000 грн всім охочим, одноразовий платіж у розмірі 6500 грн соціально вразливим верствам населення, а також безкоштовні поїздки залізницею в межах 3000 км”, — пише видання.

