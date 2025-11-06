Український бюджет "тріщить по швах": які гучні програми вже не може фінансувати держава

Рубрики
Кречмаровская Наталия
На гучну урядову програму уже не вистачає грошей — протягом двох місяців платежі за програмою "Національний кешбек" не приходять на рахунки українців.
Причина цьому, як пише видання “Економічна правда”, — брак фінансування для програми.
В уряді пояснили, що фінансування на здійснення виплат кешбеку у бюджеті немає, повідомляє ЗМІ з посилання на джерело в Кабміні. Співрозмовник видання повідомив, що його планували "перекидати" з резервного фонду, однак кошти закінчилися і там, через що власне й відбуваються затримки платежів.
У Мінфіні, як пише ЗМІ, запевняють, що рішення про виділення коштів з резервного фонду ухвалили і вже невдовзі кошти мають надійти на рахунки українців. Проте коли саме це може статися, там не уточнили.
