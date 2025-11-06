logo_ukra

Український бюджет "тріщить по швах": які гучні програми вже не може фінансувати держава

На виплати за програмою “Національний кешбек” не вистачає коштів

6 листопада 2025, 16:19

Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На гучну урядову програму уже не вистачає грошей — протягом двох місяців платежі за програмою "Національний кешбек" не приходять на рахунки українців. 

Український бюджет "тріщить по швах": які гучні програми вже не може фінансувати держава

Гривня. Ілюстративне фото

Причина цьому, як пише видання “Економічна правда”, — брак фінансування для програми.

“Так, користувачі програми скаржаться, що востаннє отримували платіж за "нацкешбеком" на початку вересня. Це був платіж за покупки, здійснені у липні. Він надійшов із запізненням (мав надійти до кінця серпня). Водночас платіж за серпень досі перебуває "в обробці", — йдеться у повідомленні видання. 

В уряді пояснили, що фінансування на здійснення виплат кешбеку у бюджеті немає, повідомляє ЗМІ з посилання на джерело в Кабміні. Співрозмовник видання повідомив, що його планували "перекидати" з резервного фонду, однак кошти закінчилися і там, через що власне й відбуваються затримки платежів.

У Мінфіні, як пише ЗМІ, запевняють, що рішення про виділення коштів з резервного фонду ухвалили і вже невдовзі кошти мають надійти на рахунки українців. Проте коли саме це може статися, там не уточнили.

“Попри проблеми з фінансуванням цієї програми підтримки в уряді вже анонсували нові. Зокрема, роздачу по 1000 грн всім охочим, одноразовий платіж у розмірі 6500 грн соціально вразливим верствам населення, а також безкоштовні поїздки залізницею в межах 3000 км”, — пише видання. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народного депутата Дмитра Разумкова, парламент повернув державне фінансування політичних партій замість підтримки ЗСУ. Народні депутати відхилили  правку та повернули державне фінансування політичних партій замість підтримки ЗСУ.




Джерело: https://epravda.com.ua/finances/chomu-ne-prihodit-nacionalniy-keshbek-813797/
