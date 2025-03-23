Украину массово наполнили фальшивые гривны: как можно распознать поддельные банкноты

В Национальном банке Украины сообщили, что в стране выросло количество поддельных гривен. Чаще фальшивомонетчики подделывают две наиболее распространенные купюры.

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По данным 2024 года, на каждый миллион подлинных купюр приходится около 5,1 поддельных, что превышает прошлогодние показатели. Однако в НБУ уверяют, что ситуация контролируется и не несет угрозы экономической стабильности.

Мошенники чаще всего подрабатывают банкноты номиналом в 200 и 500 гривен.

Согласно информации НБУ, уровень фальшивомонетничества приблизился к уровню 2021 года, когда на миллион настоящих купюр приходилось около 7,1 фальшивых. В 2023 году этот показатель был значительно ниже — всего 2,1 поддельных купюры на тот же объем.

Как самостоятельно проверить купюры на подделку

Вот несколько основных способов распознать фальшивые гривны:

· Проверка на ощупь:

· Почувствуйте текстуру бумаги купюры.

· Проверьте рельефность изображений на лицевой стороне, которая достигается благодаря специальной печати.

· Проверка на свет:

· Наличие водяного знака, в частности портрета, повторяющего изображение на лицевой стороне, а также цифрового обозначения номинала.

· Сквозной элемент: когда вы держите купюру против света, изображение номинала должно быть четким и без разрывов.

· Защитная лента, интегрированная в бумагу, увеличив ее, показывает изображение номинала и трезубца.

Проверка под разными углами

В настоящих купюрах изображение изменяет цвет в зависимости от угла наклона.

· Полимерная лента содержит изображение номинала и герба Украины, который также демонстрирует кинетический эффект.

· Под определенным углом изображение номинала изменяет цвет в зависимости от фона.

Эти простые методы помогут вам обезопасить свои финансы и избежать подделок.

Портал "Комментарии" ранее писал, что, по данным Национального банка Украины, количество поддельных гривен в 2024 году ощутимо возросло, хотя и остается контролируемым. Чаще фальсифицировали банкноты номиналом 500 и 200 гривен. Эксперты объясняют это адаптацией злоумышленников к новым реалиям.