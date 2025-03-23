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Главная Новости Финансы 2025 Украину массово наполнили фальшивые гривны: как можно распознать поддельные банкноты
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Украину массово наполнили фальшивые гривны: как можно распознать поддельные банкноты

По данным 2024 года, на каждый миллион подлинных купюр приходится около 5,1 поддельных, что превышает прошлогодние показатели.

сегодня, 18:00
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Клименко Елена

В Национальном банке Украины сообщили, что в стране выросло количество поддельных гривен. Чаще фальшивомонетчики подделывают две наиболее распространенные купюры.

Украину массово наполнили фальшивые гривны: как можно распознать поддельные банкноты

Фото: из открытых источников

По данным 2024 года, на каждый миллион подлинных купюр приходится около 5,1 поддельных, что превышает прошлогодние показатели. Однако в НБУ уверяют, что ситуация контролируется и не несет угрозы экономической стабильности.

Мошенники чаще всего подрабатывают банкноты номиналом в 200 и 500 гривен.

Согласно информации НБУ, уровень фальшивомонетничества приблизился к уровню 2021 года, когда на миллион настоящих купюр приходилось около 7,1 фальшивых. В 2023 году этот показатель был значительно ниже — всего 2,1 поддельных купюры на тот же объем.

Как самостоятельно проверить купюры на подделку

Вот несколько основных способов распознать фальшивые гривны:

·          Проверка на ощупь:

·          Почувствуйте текстуру бумаги купюры.

·          Проверьте рельефность изображений на лицевой стороне, которая достигается благодаря специальной печати.

·          Проверка на свет:

·          Наличие водяного знака, в частности портрета, повторяющего изображение на лицевой стороне, а также цифрового обозначения номинала.

·          Сквозной элемент: когда вы держите купюру против света, изображение номинала должно быть четким и без разрывов.

·          Защитная лента, интегрированная в бумагу, увеличив ее, показывает изображение номинала и трезубца.

Проверка под разными углами

В настоящих купюрах изображение изменяет цвет в зависимости от угла наклона.

·          Полимерная лента содержит изображение номинала и герба Украины, который также демонстрирует кинетический эффект.

·          Под определенным углом изображение номинала изменяет цвет в зависимости от фона.

 Эти простые методы помогут вам обезопасить свои финансы и избежать подделок.

Портал "Комментарии" ранее писал, что, по данным Национального банка Украины, количество поддельных гривен в 2024 году ощутимо возросло, хотя и остается контролируемым. Чаще фальсифицировали банкноты номиналом 500 и 200 гривен. Эксперты объясняют это адаптацией злоумышленников к новым реалиям.



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