Украину накрыла криптовалютная лихорадка: названы шокирующие цифры
НОВОСТИ

Украину накрыла криптовалютная лихорадка: названы шокирующие цифры

Украина входит в мировые лидеры по использованию криптовалют, занимая шестое место после Индии, Нигерии, Индонезии, США и Вьетнама по данным Global Crypto Adoption Index 2024 от Chainalysis.

29 сентября 2025, 13:40
В течение периода с июля 2023 по июль 2024 украинцы инвестировали почти $882 млн в покупку биткоинов, сообщает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Украина занимает одно из ведущих мест в мире по уровню внедрения криптовалюта, уступая только таким странам, как Индия, Нигерия, Индонезия, США и Вьетнам, согласно данным Global Crypto Adoption Index 2024 от Chainalysis.

Украину накрыла криптовалютная лихорадка: названы шокирующие цифры

Фото: из открытых источников

За это время общий объем криптовалютных транзакций в Украине достиг $106 млрд, из которых значительная часть была направлена именно на покупку биткоинов. Рост активности на крипторынку страны обусловлен преимущественно крупными операциями институциональных инвесторов в диапазоне от $1 до $10 млн, а также профессиональными соглашениями на суммы от $10 тысяч до $1 млн.

В то же время, несмотря на популярность криптовалют, в Украине отсутствует четкая юридическая база для их легального обращения. Хотя в феврале 2022 года Верховная Рада приняла закон "О виртуальных активах" (№ 2074-IX), его применение до сих пор заблокировано из-за отсутствия необходимых изменений в Налоговый кодекс. Поэтому закон пока не вступил в силу.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выразила критику по проекту регулирования криптовалютного рынка, что усложняет процесс внедрения норм. Недавно 23 августа 2025 года председатель парламентского комитета Дмитрий Гетманцев рассказал о планах по введению налогообложения виртуальных активов в Украине.

Законопроект, разрабатываемый на основе европейского регламента MiCA, предусматривает определение виртуальных активов как цифровых объектов, созданных на базе технологии блокчейн, которые не являются денежными средствами и не могут являться официальным платежным средством. По гражданскому праву такие активы приравнивают к движимому имуществу.

