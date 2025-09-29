Україну накрила криптовалютна лихоманка: названо шокуючі цифри

Впродовж періоду з липня 2023 по липень 2024 року українці інвестували майже $882 млн у купівлю біткоїнів, повідомляє Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Україна посідає одне з провідних місць у світі за рівнем впровадження криптовалют, поступаючись лише таким країнам, як Індія, Нігерія, Індонезія, США та В'єтнам, згідно з даними Global Crypto Adoption Index 2024 від Chainalysis.

За цей час загальний обсяг криптовалютних транзакцій в Україні сягнув $106 млрд, із яких значна частина була спрямована саме на купівлю біткоїнів. Зростання активності на крипторинку країни зумовлене переважно великими операціями інституційних інвесторів у діапазоні від $1 до $10 млн, а також професійними угодами на суми від $10 тисяч до $1 млн.

Водночас незважаючи на популярність криптовалют, в Україні відсутня чітка юридична база для їх легального обігу. Хоча у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи" (№ 2074-IX), його застосування досі заблоковане через відсутність необхідних змін до Податкового кодексу. Через це закон поки не набув чинності.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку висловила критику щодо проєкту регулювання криптовалютного ринку, що ускладнює процес впровадження норм. Нещодавно, 23 серпня 2025 року, голова парламентського комітету Дмитро Гетманцев розповів про плани щодо введення оподаткування віртуальних активів в Україні.

Законопроєкт, який розробляється на основі європейського регламенту MiCA, передбачає визначення віртуальних активів як цифрових об’єктів, створених на базі технології блокчейн, які не є грошовими коштами і не можуть бути офіційним платіжним засобом. За цивільним правом такі активи прирівнюють до рухомого майна.

Як вже писали "Коментарі", масовані ракетні та безпілотні атаки на Україну можуть повторюватися приблизно раз на 5-6 днів, повідомив авіаційний експерт Валерій Романенко в інтерв'ю "Київ24".