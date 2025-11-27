logo

BTC/USD

91523

ETH/USD

3030.64

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Укрзализныця недополучает 500 грн с каждого билета: в компании назвали наиболее убыточные маршруты
commentss НОВОСТИ Все новости

Укрзализныця недополучает 500 грн с каждого билета: в компании назвали наиболее убыточные маршруты

Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский рассказал о себестоимости поездок поездами и назвал самые убыточные маршруты

27 ноября 2025, 17:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Себестоимость перевозки одного пассажира в сегменте купе и плацкарта для Укрзализныци составляет в среднем 700–800 гривен.

Укрзализныця недополучает 500 грн с каждого билета: в компании назвали наиболее убыточные маршруты

Поезд Укрзализныци. Фото: из открытых источников

В то же время действующие тарифы покрывают всего около 200 гривен из этой суммы. Об этом рассказал глава правления компании Александр Перцовский, которого цитирует hromadske.

"То есть эти 500 гривен на каждой поездке по средней таксе непокрыты", — сказал руководитель Укрзализныци.

По словам Перцовского, наибольший ущерб компания получает на самых длинных маршрутах, в частности, на сообщениях Запорожье – Ужгород и Харьков – Ужгород.

Наиболее убыточны поезда, которые делают много остановок в небольших населенных пунктах и проходят участки, где необходима теплотяга. В направлении Карпат, где часть путей не электрифицирована, а горный рельеф не позволяет запускать большое количество вагонов, доходность существенно снижается. Такими рейсами часто путешествуют детские группы, что также влияет на общие показатели.

В то же время, по словам Перцовского, подобные маршруты имеют важное социальное значение — для многих семей они единственный доступный способ добраться до Карпат. Поэтому Укрзализныця не планирует ни отменять эти рейсы, ни повышать цены.

"Есть оплачиваемый тариф. Мы работаем с Министерством финансов, с Министерством развития громад по компенсации нам этой разницы. Когда закончится война, будет возможность какие-то тарифы индексировать, эта разница будет сокращаться", — сказал Перцовский.

В то же время руководитель компании рассказал и о положительных финансовых результатах в нерегулируемом сегменте — международных перевозках. По словам Перцовского, именно это направление принесло Укрзализныци более 4 млрд грн дохода и более 2 млрд грн прибыли. Это, по его словам, позволяет поддерживать сбалансированность пассажирских перевозок в целом.

Как сообщал портал "Комментарии", Укрзализныця вводит ежечасное курсирование поездов между Киевом и Львовом. С 14 декабря вступит в силу новый график движения на 2026 год. По маршруту Киев — Львов — Киев поезда будут курсировать по принципу тактового движения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hromadske.ua/ekonomika/255430-bilsha-chastyna-sobivartosti-perevezennia-pasazyra-v-ukrzaliznytsi-ye-nepokrytoiu-pertsovskyy
Теги:

Новости

Все новости