Укрзализныця недополучает 500 грн с каждого билета: в компании назвали наиболее убыточные маршруты

Себестоимость перевозки одного пассажира в сегменте купе и плацкарта для Укрзализныци составляет в среднем 700–800 гривен.

Поезд Укрзализныци. Фото: из открытых источников

В то же время действующие тарифы покрывают всего около 200 гривен из этой суммы. Об этом рассказал глава правления компании Александр Перцовский, которого цитирует hromadske.

"То есть эти 500 гривен на каждой поездке по средней таксе непокрыты", — сказал руководитель Укрзализныци.

По словам Перцовского, наибольший ущерб компания получает на самых длинных маршрутах, в частности, на сообщениях Запорожье – Ужгород и Харьков – Ужгород.

Наиболее убыточны поезда, которые делают много остановок в небольших населенных пунктах и проходят участки, где необходима теплотяга. В направлении Карпат, где часть путей не электрифицирована, а горный рельеф не позволяет запускать большое количество вагонов, доходность существенно снижается. Такими рейсами часто путешествуют детские группы, что также влияет на общие показатели.

В то же время, по словам Перцовского, подобные маршруты имеют важное социальное значение — для многих семей они единственный доступный способ добраться до Карпат. Поэтому Укрзализныця не планирует ни отменять эти рейсы, ни повышать цены.

"Есть оплачиваемый тариф. Мы работаем с Министерством финансов, с Министерством развития громад по компенсации нам этой разницы. Когда закончится война, будет возможность какие-то тарифы индексировать, эта разница будет сокращаться", — сказал Перцовский.

В то же время руководитель компании рассказал и о положительных финансовых результатах в нерегулируемом сегменте — международных перевозках. По словам Перцовского, именно это направление принесло Укрзализныци более 4 млрд грн дохода и более 2 млрд грн прибыли. Это, по его словам, позволяет поддерживать сбалансированность пассажирских перевозок в целом.

Как сообщал портал "Комментарии", Укрзализныця вводит ежечасное курсирование поездов между Киевом и Львовом. С 14 декабря вступит в силу новый график движения на 2026 год. По маршруту Киев — Львов — Киев поезда будут курсировать по принципу тактового движения.