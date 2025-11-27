Укрзалізниця недоотримує 500 грн з кожного квитка: у компанії назвали найбільш збиткові маршрути

Собівартість перевезення одного пасажира у сегменті купе та плацкарта для Укрзалізниці нині становить у середньому 700–800 гривень.

Поїзд Укрзалізниці. Фото: з відкритих джерел

Водночас діючі тарифи покривають лише близько 200 гривень із цієї суми. Про це розповів голова правління компанії Олександр Перцовський, якого цитує hromadske.

"Тобто ці 500 гривень на кожній поїздці за середньою таксою є непокритими", — сказав керівник Укрзалізниці.

За словами Перцовського, найбільші збитки компанія отримує на найдовших маршрутах, зокрема, на сполученнях Запоріжжя — Ужгород та Харків — Ужгород.

Найзбитковішими є поїзди, які роблять багато зупинок у невеликих населених пунктах і проходять ділянки, де необхідна теплотяга. У напрямку Карпат, де частина колій не електрифікована, а гірський рельєф не дозволяє запускати велику кількість вагонів, доходність також суттєво знижується. Такими рейсами часто подорожують дитячі групи, що також впливає на загальні показники.

Водночас, за словами Перцовського, подібні маршрути мають важливе соціальне значення — для багатьох родин вони є єдиним доступним способом дістатися до Карпат. Тому Укрзалізниця не планує ані скасовувати ці рейси, ані суттєво підвищувати ціни.

"Є тариф, який сплачується. Ми працюємо з Міністерством фінансів, з Міністерством розвитку громад щодо компенсації нам цієї різниці. Коли закінчиться війна, буде можливість якісь тарифи індексувати, то ця різниця буде скорочуватися", — сказав Перцовський.

Водночас керівник компанії розповів і про позитивні фінансові результати у нерегульованому сегменті — міжнародних перевезеннях. За словами Перцовського, саме цей напрямок приніс Укрзалізниці понад 4 млрд грн доходу та понад 2 млрд грн прибутку. Це, за його словами, дозволяє підтримувати збалансованість пасажирських перевезень загалом.

Як повідомляв портал "Коментарі", Укрзалізниця запроваджує щогодинне курсування поїздів між Києвом і Львовом. Із 14 грудня набуде чинності новий графік руху на 2026 рік. За маршрутом Київ — Львів — Київ потяги курсуватимуть за принципом тактового руху.