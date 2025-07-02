В какой области чаще всего наказывают коррупционеров в 2025 году

За пять месяцев 2025 года украинские суды вынесли более 2 тысяч решений по делам о коррупции. Это на 37% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, только 2% обвиняемых получили реальные сроки заключения, а в 97% случаев коррупционная деятельность ограничивается штрафом.

Как наказывают коррупционеров в Украине. Фото из открытых источников

Согласно анализу данных Opendatabot из Единого государственного реестра коррупционеров, суды рассмотрели в 2025 году 2 032 дела связанных с коррупцией. Это свидетельствует о постепенном восстановлении антикоррупционной активности после спада в 2022–2023 годах, ведь из-за войны подачи деклараций были отсрочены, а количество решений сократилось почти втрое.

Ситуация изменилась в 2024 году, когда было возвращено обязательное декларирование, в том числе и за предыдущие периоды. Теперь суды снова активно выносят решение. Однако основным наказанием для коррупционеров стали штрафы.

Как чаще наказывают коррупционеров:

Штраф – 97% (1 972 случая);

Лишение свободы – 2,2% (44 случая);

Общественные работы – 0,5% (11 случаев);

Ограничение свободы – 0,1% (3 случая).

Абсолютное большинство дел о коррупции касается нарушения финансового контроля. Речь идет о неподаче деклараций или их неправильном заполнении. В общем, таких решений 1 487, что составляет более 73% от общего количества. Дел за получение взяток – 347 Еще 70 решений касаются конфликта интересов.

В какой области чаще всего наказывают за коррупцию

Лидером за первые 5 месяцев 2025 года по количеству дел о коррупции стала Винницкая область – 182 решения. Следом идет Одесская – 168 решений, Львовская – 147, Днепропетровская – 116 и Киевская область – 115.

Области Украины по количеству наказаний за коррупцию

В 2025 году самый высокий штраф за коррупцию получил аспирант музыкальной академии из Киева – 680 тысяч гривен. Он за деньги "помогал" иностранцам с поступлением и учебой. Наибольший срок заключения присужден сержанту из Сумщины – 10 лет. Он присвоил тепловизор и устройство ночного видения, полученные для военного подразделения, и пытался продать их.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что социологи узнали, какое наказание украинцы хотят для коррупционеров.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск назвал войну в Украине самой большой коррупционной схемой.