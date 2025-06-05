В Минфине уже намекнули на продолжении войны и в 2026 году: детали

Потребности бюджета Украины в расходах на оборону могут возрасти в разы. Именно поэтому Минфин готовит альтернативный сценарий на 2026 год, намекая, что боевые действия в Украине могут продолжиться и в следующем году. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время своего выступления в парламенте.

Сергей Марченко. Фото: из открытых источников

Марченко рассказал, что Минфин не успел до 1 июня подготовить проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

По его словам, по базовому сценарию программы с МВФ Украина в 2026 году должна сократить дефицит бюджета до 9,9% (с 19,4%), что означает сокращение расходов на сотни миллиардов.

Марченко заявил, что после конструктивного диалога с партнерами ситуация нормализировалась.

"Но прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый сценарий и альтернативный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года. Я не являюсь прогнозистом, но я знаю, как может меняться ситуация", — сказал глава Минфина.

Министр сообщил, Украина нуждается в дополнительных расходах из бюджета на войну и в 2025 году. "На вооруженные силы по состоянию на сейчас финансирования недостаточно из-за многих факторов. Поэтому будем в ближайшее время выходить с пересмотром бюджета", — сказал он.

Марченко отметил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже потеряла около 2 млрд долларов внешнего финансирования.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина действительно нуждается в более значительных ресурсах, в частности, в 2026 году. Об этом, в частности, будет идти разговор с МВФ уже в этом месяце. Такое заявление во время часа вопросов к правительству в парламенте сделал министр финансов Сергей Марченко.

Глава Минфина обратил внимание, что никаких разговор на сегодняшний день по фискализации в правительстве не ведут. Поднятие налогов никто не обсуждает.



