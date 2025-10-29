В Раде хватаются за голову: почему Украина теряет десятки миллиардов

Рубрики
Украине не хватает средств — проблема возникла, в том числе, с финансированием выплат военнослужащим. Между тем, как отметили в Раде, госбюджет недополучает десятки миллиардов.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что деньги, которые должны были работать на государство, работают на кого-то другого.
По словам народного депутата, госбюджет недополучает:
30,6 млрд грн – табачная отрасль
23 млрд – розничная торговля и электронная коммерция
10 млрд – бытовая электроника
3 млрд — интернет-провайдеры
2 млрд – алкогольная продукция.
Политик подчеркнул, что это деньги, которые должны попасть в государственную казну. Средства могли пойти на ВСУ, пенсии, зарплаты учителям и врачам. Однако вместо этого, как заметил нардеп, они "осели в чьих-то карманах".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация с силовой мобилизацией и непонятные смерти мобилизованных вызывают много вопросов у народных депутатов.
Так называемую бусификацию критиковали народные депутаты Алексей Гончаренко и Георгий Мазурашу. К ним присоединился и нардеп Василий Мокан. Заявил, что вызывает очень много вопросов ситуация, когда мобилизованный вдруг падает в помещении ТЦК на пол и получает закрытую черепно-мозговую травму.