В Раде хватаются за голову: почему Украина теряет десятки миллиардов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде хватаются за голову: почему Украина теряет десятки миллиардов

Народный депутат Разумков рассказал, сколько средств теряет Украина

29 октября 2025, 19:30
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украине не хватает средств — проблема возникла, в том числе, с финансированием выплат военнослужащим. Между тем, как отметили в Раде, госбюджет недополучает десятки миллиардов.

В Раде хватаются за голову: почему Украина теряет десятки миллиардов

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что деньги, которые должны были работать на государство, работают на кого-то другого.

"По оценкам Американской торговой палаты, в 2025 году речь идет почти о 70 миллиардах гривен только от пяти теневых рынков", — отметил он.

По словам народного депутата, госбюджет недополучает:

  • 30,6 млрд грн – табачная отрасль

  • 23 млрд – розничная торговля и электронная коммерция

  • 10 млрд – бытовая электроника

  • 3 млрд — интернет-провайдеры

  • 2 млрд – алкогольная продукция.

Политик подчеркнул, что это деньги, которые должны попасть в государственную казну. Средства могли пойти на ВСУ, пенсии, зарплаты учителям и врачам. Однако вместо этого, как заметил нардеп, они "осели в чьих-то карманах".

"Показательно, что большинство таких потерь — в зоне ответственности премьер-министра, Минфина, финансового и бюджетного комитетов. Когда государство закрывает глаза на теневые миллиарды, оно фактически соглашается, что кто-то может жить за счет других", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация с силовой мобилизацией и непонятные смерти мобилизованных вызывают много вопросов у народных депутатов.

Так называемую бусификацию критиковали народные депутаты Алексей Гончаренко и Георгий Мазурашу. К ним присоединился и нардеп Василий Мокан. Заявил, что вызывает очень много вопросов ситуация, когда мобилизованный вдруг падает в помещении ТЦК на пол и получает закрытую черепно-мозговую травму.




Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4489
