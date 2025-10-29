В Раде хватаются за голову: почему Украина теряет десятки миллиардов

Украине не хватает средств — проблема возникла, в том числе, с финансированием выплат военнослужащим. Между тем, как отметили в Раде, госбюджет недополучает десятки миллиардов.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что деньги, которые должны были работать на государство, работают на кого-то другого.

"По оценкам Американской торговой палаты, в 2025 году речь идет почти о 70 миллиардах гривен только от пяти теневых рынков", — отметил он.

По словам народного депутата, госбюджет недополучает:

30,6 млрд грн – табачная отрасль

23 млрд – розничная торговля и электронная коммерция

10 млрд – бытовая электроника

3 млрд — интернет-провайдеры

2 млрд – алкогольная продукция.

Политик подчеркнул, что это деньги, которые должны попасть в государственную казну. Средства могли пойти на ВСУ, пенсии, зарплаты учителям и врачам. Однако вместо этого, как заметил нардеп, они "осели в чьих-то карманах".

"Показательно, что большинство таких потерь — в зоне ответственности премьер-министра, Минфина, финансового и бюджетного комитетов. Когда государство закрывает глаза на теневые миллиарды, оно фактически соглашается, что кто-то может жить за счет других", — подытожил народный депутат.

