У Раді хапаються за голову: чому Україна втрачає десятки мільярдів

Народний депутат Разумков розповів, скільки коштів втрачає Україна

29 жовтня 2025, 19:30
Україні не вистачає коштів — проблема виникла, у тому числі, із фінансуванням виплат військовослужбовцям. А тим часом, як зазначили в Раді, держбюджет недоотримує десятки мільярдів. 

У Раді хапаються за голову: чому Україна втрачає десятки мільярдів

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що гроші, які б мали працювати на державу, працюють на когось іншого.

“За оцінками Американської торговельної палати, у 2025 році йдеться майже про 70 мільярдів гривень лише від п’яти тіньових ринків”, — зазначив він.

За словами народного депутата, держбюджет недоотримує: 

  • 30.6 млрд грн — тютюнова галузь

  • 23 млрд — роздрібна торгівля та електронна комерція

  • 10 млрд — побутова електроніка

  • 3 млрд — інтернет-провайдери 

  • 2 млрд — алкогольна продукція.

Політик наголосив, що це гроші, які мали б потрапити в державну казну. Кошти могли піти на ЗСУ, пенсії, зарплати вчителям і лікарям. Однак замість цього, як зауважив нардеп, вони “осіли в чиїхось кишенях”. 

"Показово, що більшість таких втрат — у зоні відповідальності прем’єр-міністра, Мінфіну, фінансового і бюджетного комітетів. Коли держава заплющує очі на тіньові мільярди, вона фактично погоджується, що хтось може жити за рахунок інших”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація із силовою мобілізацією та незрозумілі смерті мобілізованих викликають багато питань у народних депутатів. 

Так звану бусифікацію критикував народні депутати Олексій Гончаренко та Георгій Мазурашу. До них доєднався і нардеп Василь Мокан. Заявив, що викликає дуже багато питань ситуація, коли в нас мобілізований раптом падає у приміщенні ТЦК на підлогу та отримує закриту черепно-мозкову травму.




Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4489
