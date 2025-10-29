У Раді хапаються за голову: чому Україна втрачає десятки мільярдів

Рубрики
Україні не вистачає коштів — проблема виникла, у тому числі, із фінансуванням виплат військовослужбовцям. А тим часом, як зазначили в Раді, держбюджет недоотримує десятки мільярдів.
Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що гроші, які б мали працювати на державу, працюють на когось іншого.
За словами народного депутата, держбюджет недоотримує:
30.6 млрд грн — тютюнова галузь
23 млрд — роздрібна торгівля та електронна комерція
10 млрд — побутова електроніка
3 млрд — інтернет-провайдери
2 млрд — алкогольна продукція.
Політик наголосив, що це гроші, які мали б потрапити в державну казну. Кошти могли піти на ЗСУ, пенсії, зарплати вчителям і лікарям. Однак замість цього, як зауважив нардеп, вони “осіли в чиїхось кишенях”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація із силовою мобілізацією та незрозумілі смерті мобілізованих викликають багато питань у народних депутатів.
Так звану бусифікацію критикував народні депутати Олексій Гончаренко та Георгій Мазурашу. До них доєднався і нардеп Василь Мокан. Заявив, що викликає дуже багато питань ситуація, коли в нас мобілізований раптом падає у приміщенні ТЦК на підлогу та отримує закриту черепно-мозкову травму.