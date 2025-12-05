В Раде назвали, сколько меньше всего будут получать учителя: что изменилось

Минимальный оклад учителя в 2026 году составит от 21 тысяч гривен. Такое заявление сделал народный депутат Украины, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

В Раде назвали, сколько меньше будут получать учителя: что изменилось

По его словам, учителя в Украине до сих пор получают одни из самых низких зарплат. Это – неприемлемо.

Средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, в октябре 2025 г. выросла на 290 грн — до 26 913 грн (1,1%).

Самые высокие зарплаты по отраслям: ИТ – 65 047 грн (717 грн); авиатранспорт – 56 854 грн (-174 грн); финансы и страхование – 53 971 грн (3 265 грн).

"Самые низкие зарплаты по отраслям: образование – 16 984 грн (83 грн); библиотеки, музеи, архивы – 14531 грн (-705 грн); творчество, искусство и развлечения – 14809 грн (без изменений). Поэтому нам удалось отстоять существенный пересмотр зарплат учителей уже в следующем году. Минимальный оклад будет составлять от 21 тысячи гривен. Это одна из причин, почему мы должны поддержать Бюджет-2026. Первый шаг к справедливым зарплатам для украинских педагогов в 2026 году – сделан. Дальше – будет", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада Украины приняла проект Госбюджета на 2026 год, однако в нем не заложено повышение зарплат военнослужащим, что возмутило последних.

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин резко высказался по этому поводу и подчеркнул, что это самое главное, что должно быть принято.

"То, что в бюджете не заложили повышение зарплат военным — это полное пренебрежение! Это самое главное, что должно было быть в бюджете на следующий год. На этой категории граждан находится вся страна. Нех*** потом удивляться тысячам СЗЧ, морально-психологическому состоянию войска и отсутствию желающих уходить в армию. Аргументация о дыре в бюджете выглядит смешно. Напичкать кучу всего "более приоритетного" дыра не помешала. Интересно, откуда закрывать ее собрались", – отмечает военный.