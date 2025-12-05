Мінімальний оклад вчителя у 2026 році становитиме від 21 тисячі гривень. Таку заяву зробив народний депутат України, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

У Раді назвали, скільки найменше отримуватимуть вчителі: що змінилося

За його словами, вчителі в Україні досі отримують одні з найнижчих зарплат. Це – неприйнятно.

Середня зарплата в Україні, за даними Держстату, у жовтні 2025 року зросла на 290 грн – до 26 913 грн (+1,1%).

Найвищі зарплати за галузями: ІТ – 65 047 грн (+717 грн); авіатранспорт – 56 854 грн (-174 грн); фінанси та страхування – 53 971 грн (+3 265 грн).

"Найнижчі зарплати за галузями: освіта – 16 984 грн (+83 грн); бібліотеки, музеї, архіви – 14 531 грн (-705 грн); творчість, мистецтво та розваги – 14 809 грн (без змін). Тому нам вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат вчителів уже наступного року. Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. Це одна з причин, чому ми мали підтримати Бюджет-2026. Перший крок до справедливих зарплат для українських освітян у 2026 році – зроблено. Далі – буде", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада України ухвалила проєкт Держбюджету на 2026 рік, проте в ньому не закладено підвищення зарплат військовослужбовцям, що обурило останніх.

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін різко висловився з цього приводу та наголосив, що це найголовніше, що мало б бути ухвалене.

"Те, що в бюджеті не заклали підвищення зарплат військовим — це повна зневага! Це найголовніше, що мало бути в бюджеті на наступний рік. На цій категорії громадян тримається вся країна. Нех*** потім дивуватись тисячам СЗЧ, морально-психологічному стану війська та відсутності бажаючих іти в армію. Аргументація про діру в бюджеті виглядає смішно. Напхати купу всього "більш пріоритетного" діра не завадила. Цікаво, звідки закривати її зібралися", – наголошує військовий.