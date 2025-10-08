В Раде не скрывают возмущения: на что власти будут тратить деньги во время войны

Рубрики
В Верховной Раде Украины рассматривают проект главной сметы страны на 2026 год. Народные избранники продолжают критиковать некоторые расходы, предусмотренные документом на следующий год.
Гривна. Иллюстративное фото
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков указал, какие расходы следует направить на оборону страны. По его словам, госбюджет на 2026 год должен, наконец, стать бюджетом Украины, а не Офиса президента, Кабмина и "Единого марафона".
Политик подчеркнул, что именно от депутатов зависит, какой в результате будет принята главная смета страны на следующий год.
По его словам, почти 1 млрд грн в следующем году планируется потратить на финансирование парламентских политических партий.
Разумков отметил, что 5 млрд 250 млн грн заложено на содержание Офиса президента. Еще 5,5 млрд грн, по словам нардепа, власти планируют направить на свой пиар — на единый марафон и "стратегические коммуникации".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что "Единый марафон" критиковал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, там украинцам рассказывают о сказках об "успехах", "стабильности" и "победах".