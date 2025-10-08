logo

Главная Новости Финансы 2025 В Раде не скрывают возмущения: на что власти будут тратить деньги во время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде не скрывают возмущения: на что власти будут тратить деньги во время войны

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков указал, какие расходы проекта бюджета на 2026 год нужно направить на оборону страны

8 октября 2025, 16:27
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде Украины рассматривают проект главной сметы страны на 2026 год. Народные избранники продолжают критиковать некоторые расходы, предусмотренные документом на следующий год.

В Раде не скрывают возмущения: на что власти будут тратить деньги во время войны

Гривна. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков указал, какие расходы следует направить на оборону страны. По его словам, госбюджет на 2026 год должен, наконец, стать бюджетом Украины, а не Офиса президента, Кабмина и "Единого марафона".

Политик подчеркнул, что именно от депутатов зависит, какой в результате будет принята главная смета страны на следующий год.

"Ведь сейчас этот документ не имеет ничего общего с интересами государства!", — подчеркнул нардеп.

По его словам, почти 1 млрд грн в следующем году планируется потратить на финансирование парламентских политических партий.

"Готовы депутаты направить эти деньги на нужды армии?!", — интересуется политик.

Разумков отметил, что 5 млрд 250 млн грн заложено на содержание Офиса президента. Еще 5,5 млрд грн, по словам нардепа, власти планируют направить на свой пиар — на единый марафон и "стратегические коммуникации".

"Это огромные суммы, которые могли бы и должны были работать на оборону государства! Хватит ли совести некоторым фискалам не внедрять налоги "на olx" ради финансирования Кабмина? Потому что 14 млрд грн, которые хотят собрать по этому налогу, как раз перекрывают расходы на содержание Кабинета министров!.. Хватит пиара — время наконец-то работать на государство и людей!”, — резюмировал нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что "Единый марафон" критиковал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, там украинцам рассказывают о сказках об "успехах", "стабильности" и "победах".




Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4418
