У Раді не приховують обурення: на що влада витрачатиме гроші під час війни

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді України розглядають проєкт головного кошторису країни на 2026 рік. Народні обранці продовжують критикувати деякі видатки, передбачені документом на наступний рік.
Гривня. Ілюстративне фото
Народний депутат України Дмитро Разумков вказав, які видатки потрібно спрямувати на оборону країни. За його словами, держбюджет на 2026 рік має нарешті стати бюджетом України, а не Офісу президента, Кабміну і “Єдиного марафону”.
Політик наголосив, що саме від депутатів залежить, яким у результаті буде ухвалено головний кошторис країни на наступний рік.
За його словами, майже 1 млрд грн наступного року планують витратити на фінансування парламентських політичних партій.
Разумков зазначив, що 5 млрд 250 млн грн закладено на утримання Офісу президента. Ще 5,5 млрд грн, за словами нардепа, влада планує спрямувати на свій піар — на єдиний марафон та “стратегічні комунікації”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що “Єдиний марафон” критикував народний депутат України Олексій Гончаренко. За його словами, там українцям розповідають про казочки про “успіхи”, “стабільність” та “перемоги”.