У Раді не приховують обурення: на що влада витрачатиме гроші під час війни

У Верховній Раді України розглядають проєкт головного кошторису країни на 2026 рік. Народні обранці продовжують критикувати деякі видатки, передбачені документом на наступний рік.

Гривня. Ілюстративне фото

Народний депутат України Дмитро Разумков вказав, які видатки потрібно спрямувати на оборону країни. За його словами, держбюджет на 2026 рік має нарешті стати бюджетом України, а не Офісу президента, Кабміну і “Єдиного марафону”.

Політик наголосив, що саме від депутатів залежить, яким у результаті буде ухвалено головний кошторис країни на наступний рік.

“Бо зараз цей документ не має нічого спільного з інтересами держави!”, — підкреслив нардеп.

За його словами, майже 1 млрд грн наступного року планують витратити на фінансування парламентських політичних партій.

“Чи готові депутати спрямувати ці гроші на потреби армії?!”, — цікавиться політик.

Разумков зазначив, що 5 млрд 250 млн грн закладено на утримання Офісу президента. Ще 5,5 млрд грн, за словами нардепа, влада планує спрямувати на свій піар — на єдиний марафон та “стратегічні комунікації”.

“Це величезні суми, які могли б і мали б працювати на оборону держави! Чи вистачить совісті деяким фіскалам не впроваджувати податки “на olx” заради фінансування Кабміну? Тому що 14 млрд грн, які хочуть зібрати з цього податку, якраз перекривають витрати на утримання Кабінету міністрів!.. Досить піару — час нарешті працювати на державу та людей!”, — резюмував нардеп.

