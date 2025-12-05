В Раде поставили точку в вопросе повышения выплат народным депутатам: что заявили

Решение Рады об увеличении выплат народным депутатам в 2026 году вызвало немало критики. В ситуации, когда военным не повышают зарплату, такое решение возмутило общество. Однако в Раде уверяют, что по-другому поступить не могли.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народная депутат Леся Забуранная рассказала, почему средства, выделенные на доплаты депутатам, нельзя перенаправить на ВСУ. В эфире "Новости. Лайв" она пояснила, что все гражданские расходы, к которым относится, в том числе обеспечение деятельности Верховной Рады, медицина, образование, пенсии, финансируются исключительно на средства международной финансовой помощи.

"Мы не можем направлять международную финансовую помощь, к величайшему сожалению, на поддержку Вооруженных Сил. Соответственно, все расходы на Вооруженные Силы Украины составляют 100% доходов нашего государства. То есть все доходы нашего государства идут на финансирование Вооруженных Сил. Не на финансирование зарплат, пенсий, выплат социальных, депутатских средств. Они идут исключительно на Вооруженные Силы”, — заверила она.

Народная депутат пояснила, что международные партнеры вынуждены с 2022 года полностью покрывать Украине дефицит государственного бюджета.

Что касается денежного обеспечения депутатской деятельности, то, по ее словам, речь идет не о заработных платах для народных депутатов, а о расходах на обеспечение деятельности народных депутатов.

"Это работа на округах с избирателями, в том числе помощь и военнослужащим, и внутренне перемещенным лицам, и малообеспеченным людям. И все это финансируется за счет именно гражданской части государственного бюджета и международной финансовой помощи. Перенаправить эти средства из гражданских расходов на Вооруженные силы мы не имеем права в соответствии с договоренностью с иностранными партнерами”, — резюмировала она.

