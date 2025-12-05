У Раді поставили крапку в питанні підвищення виплат народним депутатам: що заявили

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Рішення Ради про збільшення виплат народним депутатам у 2026 році викликало чимало критики. У ситуації, коли військовим не підвищують зарплати, таке рішення обурило суспільство. Однак у Раді запевняють, що по-іншому вчинити не могли.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка Леся Забуранна розповіла, чому кошти, виділені на доплати депутатам не можна перенаправити на ЗСУ. В ефірі “Новини. Лайв” вона пояснила, що всі цивільні видатки, до яких відноситься в тому числі забезпечення діяльності Верховної Ради, медицина, освіта, пенсії, фінансуються виключно коштом міжнародної фінансової допомоги.
Народна депутатка пояснила, що міжнародні партнери вимушені з 2022 року повністю покривати Україні дефіцит державного бюджету.
Щодо грошового забезпечення депутатської діяльності, то, за її словами, йдеться не про заробітні плати для народних депутатів, а про видатки на забезпечення діяльності народних депутатів.
