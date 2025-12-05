У Раді поставили крапку в питанні підвищення виплат народним депутатам: що заявили

Рішення Ради про збільшення виплат народним депутатам у 2026 році викликало чимало критики. У ситуації, коли військовим не підвищують зарплати, таке рішення обурило суспільство. Однак у Раді запевняють, що по-іншому вчинити не могли.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Леся Забуранна розповіла, чому кошти, виділені на доплати депутатам не можна перенаправити на ЗСУ. В ефірі “Новини. Лайв” вона пояснила, що всі цивільні видатки, до яких відноситься в тому числі забезпечення діяльності Верховної Ради, медицина, освіта, пенсії, фінансуються виключно коштом міжнародної фінансової допомоги.

“Ми не можемо направляти міжнародну фінансову допомогу, на превеликий жаль, на підтримку Збройних Сил. Відповідно, всі видатки на Збройні Сили України становлять 100% доходів нашої держави. Тобто всі доходи нашої держави йдуть на фінансування Збройних Сил. Не на фінансування заробітних плат, пенсій, виплат соціальних, депутатських коштів. Вони йдуть виключно на Збройні Сили”, — запевнила вона.

Народна депутатка пояснила, що міжнародні партнери вимушені з 2022 року повністю покривати Україні дефіцит державного бюджету.

Щодо грошового забезпечення депутатської діяльності, то, за її словами, йдеться не про заробітні плати для народних депутатів, а про видатки на забезпечення діяльності народних депутатів.

“Це робота на округах з виборцями, в тому числі допомога і військовослужбовцям, і внутрішньо переміщеним особам, і малозабезпеченим людям. І все це фінансується коштом саме цивільної частини державного бюджету і міжнародної фінансової допомоги. Перенаправити ці кошти з цивільних видатків на Збройні сили ми не маємо права відповідно до домовленості з іноземними партнерами”, — резюмувала вона.

