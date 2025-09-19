logo

В Раде шокировали цифрами: какие зарплаты получают члены наблюдательных советов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде шокировали цифрами: какие зарплаты получают члены наблюдательных советов

В Раде сделали шокирующее сравнение зарплат военных, учителей и членов наблюдательных советов

19 сентября 2025, 20:26
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Сверхвысокие зарплаты – острая проблема в Украине. Народные депутаты не раз поднимали вопрос высоких зарплат на государственных предприятиях, начислении премий и т.п. Однако дальше разговора дело так и не пошло.

В Раде шокировали цифрами: какие зарплаты получают члены наблюдательных советов

Зарплата. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход показала, какую заработную плату получают члены наблюдательных советов государственных предприятий Украины "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла".

"Начинаем рубрику "Зарплаты наблюдательных советов". Все ответы официальные, когда будете читать, напоминаю, что максимальная зарплата военного, рискующего ежедневно на фронте — 3000 грн в день боевых (если боец ​​отдыхает — они не платятся и зп составляет 20100 в месяц), месячный прожиточный минимум на 2026 год — 3100 грн, средняя зарплата учителя 14200 грн, минимальная пенсия на 2026 год – 2 595 грн. Это все, что нужно знать об отношении государства к людям”, — подытожила нардепка.

Она обнародовала зарплаты членов наблюдательных советов – месячная зарплата варьируется от 400 до 550 тыс. грн.




Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине постоянно растут цены на товары и услуги, при этом фиксируется и увеличение средней заработной платы. В год динамика составила 19%. Отмечается, что в августе 2025 года средняя зарплата составляла 25 000 грн в месяц (по данным кадрового портала Work.ua), а в августе 2024 года работникам платили в среднем 20 000 грн в месяц, так что за год, как пишет издание, показатель увеличился на 19%.

В Сумах одна из самых низких средних зарплат – всего 19 000 грн в месяц, а показатель повышения – самый большой. В прошлом году там средняя зарплата составила 15000 грн в месяц.




Источник: https://t.me/golosSkorokhod/119
