Головна Новини Фінанси 2025 У Раді шокували цифрами: які зарплати отримують члени наглядових рад
НОВИНИ

У Раді шокували цифрами: які зарплати отримують члени наглядових рад

У Раді зробили шокуюче порівняння зарплат військових, вчителів та членів наглядових рад

19 вересня 2025, 20:26
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Надвисокі зарплати є гострою проблемою в Україні. Народні депутати не  раз порушували питання високих зарплат на державних підприємства, нарахування премій тощо. Однак далі розмови справа так і не пішла.

У Раді шокували цифрами: які зарплати отримують члени наглядових рад

Зарплата. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход показала, яку заробітну плату отримують члени наглядових рад державних підприємств України “Агенція оборонних закупівель” та “Державний оператор тилу”. 

“Розпочинаємо рубрику “Зарплати наглядових рад”. Всі відповіді офіційні, коли будете читати, нагадую, що максимальна зарплата військового, який ризикує щодня на фронті — 3000 грн на день бойових (якщо боєць відпочиває — вони не платяться і зп складає 20100 на місяць), місячний прожитковий мінімум на 2026 рік — 3209 грн, середня зарплата вчителя 14200 грн, мінімальна пенсія на 2026 рік — 2 595 грн. Це все, що треба знати про відношення держави до людей”, — підсумувала нардепка. 

Вона оприлюднила зарплати членів наглядових рад — місячна зарплата варіюється від 400 до 550 тис. грн.

У Раді шокували цифрами: які зарплати отримують члени наглядових рад - фото 2
У Раді шокували цифрами: які зарплати отримують члени наглядових рад - фото 3

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні невпинно зростають ціни на товари та послуги, при цьому фіксується і збільшення середньої заробітної плати. За рік динаміка склала 19%. Зазначається, що у серпні 2025 року середня зарплата становила 25 000 грн за місяць (за даними кадрового порталу Work.ua), а у серпні 2024 року працівникам платили в середньому 20 000 грн за місяць., отже за рік, як пише видання, показник збільшився на 19%.

У Сумах одна з найнижчих середніх зарплат — всього 19 000 грн за місяць, а показник підвищення — найбільший. Минулого року там середня зарплата становила 15 000 грн за місяць.




Джерело: https://t.me/golosSkorokhod/119
