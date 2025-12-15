В Раде уже не подбирают слова: указали, что сигнализирует о проблемах

Реализация государственной программы "Национальный кешбэк" вызвала немало вопросов и критики.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Нина Южанина сообщила, что получили ответ на свое депутатское обращение относительно реализации государственной программы "Национальный кэшбек". Она отметила, что ответ получила через месяц с даты отправки.

"И теперь имею еще больше оснований для волнения/ПОДОЗРЕНИЙ. Вместо официальной информации от органов исполнительной власти — с цифрами, бюджетными показателями, данными об эффективности, влиянии на производство, занятость, налоговые поступления и импорт — мне прислали презентацию Ассоциации ритейлеров Украины на основе частного ритейл-аудита", — пояснила народный депутат.

По ее словам, это не ответ правительства, это уклонение от ответственности. Объяснила, что обращалась к Премьер-министру Украины по государственной программе, финансируемой из бюджета, с 23 конкретными вопросами, касающимися миллиардов гривен.

В ответ, по ее словам, получила слайды посторонней организации. Народная депутат акцентировала внимание на следующих вопросах:

почему правительство не предоставляет собственных данных?

почему нет полной бюджетной и финансовой отчетности?

почему отсутствует оценка эффективности программы, финансируемой за счет средств налогоплательщиков?

Такие ответы, по ее словам, создают впечатление, что:

реальные объемы затрат и источники финансирования скрываются;

эффективность программы не просчитана или не подтверждается цифрами;

существует риск необоснованных расходов или распыления бюджетных средств;

а возможно – и гораздо хуже вещи, которые просто не хотят показывать.

"Презентация – это удобный инструмент, чтобы обойти неудобные вопросы. Но она не может заменить: государственный аудит, официальные финансовые данные, ответственность правительства перед парламентом и обществом. Когда вместо ответов на вопросы о бюджете нам показывают слайды – это уже не просто бюрократия. Это сигнал о проблеме", – убеждена народная депутат.

