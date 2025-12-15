У Раді вже не добирають слів: вказали, що сигналізує про проблеми

Реалізація державної програми “Національний кешбек” викликала чимало питань та критики.

Народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що отримали відповідь на своє депутатське звернення щодо реалізації державної програми “Національний кешбек”. Вона зауважила, що відповідь отримала через місяць від дати відправлення.

“І тепер маю ще більше підстав для хвилювання/ПІДОЗР. Замість офіційної інформації від органів виконавчої влади — з цифрами, бюджетними показниками, даними про ефективність, вплив на виробництво, зайнятість, податкові надходження та імпорт — мені надіслали презентацію Асоціації ритейлерів України на основі приватного ритейл-аудиту”, — пояснила народна депутатка.

За її словами, це не відповідь уряду, це — ухилення від відповідальності. Пояснила, що зверталася до Прем’єр-міністра України, щодо державної програми, яка фінансується з бюджету, з 23 конкретними питаннями, що стосуються мільярдів гривень.

У відповідь, за її словами, отримала слайди сторонньої організації. Народна депутатка акцентувала увагу на наступних питаннях:

чому уряд не надає власні дані?

чому немає повної бюджетної та фінансової звітності?

чому відсутня оцінка ефективності програми, яка фінансується за рахунок коштів платників податків?

Такі “відповіді”, за її словами, створюють враження, що:

реальні обсяги витрат і джерела фінансування приховуються;

ефективність програми не прорахована або не підтверджується цифрами;

існує ризик необґрунтованих витрат або розпорошення бюджетних коштів;

а можливо — і значно гірші речі, які просто не хочуть показувати.

“Презентація — це зручний інструмент, щоб обійти незручні запитання. Але вона не може замінити: державний аудит, офіційні фінансові дані, відповідальність уряду перед парламентом і суспільством. Коли замість відповідей на запитання про бюджет нам показують слайди — це вже не просто бюрократія. Це сигнал про проблему”, — переконана народна депутатка.

