У Раді вже не добирають слів: вказали, що сигналізує про проблеми

Кречмаровская Наталия
Реалізація державної програми “Національний кешбек” викликала чимало питань та критики.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що отримали відповідь на своє депутатське звернення щодо реалізації державної програми “Національний кешбек”. Вона зауважила, що відповідь отримала через місяць від дати відправлення.
За її словами, це не відповідь уряду, це — ухилення від відповідальності. Пояснила, що зверталася до Прем’єр-міністра України, щодо державної програми, яка фінансується з бюджету, з 23 конкретними питаннями, що стосуються мільярдів гривень.
У відповідь, за її словами, отримала слайди сторонньої організації. Народна депутатка акцентувала увагу на наступних питаннях:
чому уряд не надає власні дані?
чому немає повної бюджетної та фінансової звітності?
чому відсутня оцінка ефективності програми, яка фінансується за рахунок коштів платників податків?
Такі “відповіді”, за її словами, створюють враження, що:
реальні обсяги витрат і джерела фінансування приховуються;
ефективність програми не прорахована або не підтверджується цифрами;
існує ризик необґрунтованих витрат або розпорошення бюджетних коштів;
а можливо — і значно гірші речі, які просто не хочуть показувати.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні затримали виплати субсидій за листопад.