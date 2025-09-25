В Раде заявили об иллюзии и имитации: что предлагают немедленно изменить

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Раде не раз заявляли о необходимости повысить уровень прожиточного минимума. Народный депутат Дмитрий Гетманцев сообщил, что прожиточный минимум нужно поэтапно повысить, по крайней мере, до 10-12 тыс. грн в месяц. При этом нужно отвязать от него прокурорские, судейские и другие спецвыплаты.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Политик отметил, что начинать системно решать проблемы социальной сферы в Украине следует с пересмотра прожиточного минимума, минимальной пенсии и минимального размера выплат лицам с инвалидностью, пишет издание "Укринформ".
По его словам, в основе изменений должен быть пересмотр потребительской корзины с учетом реальных потребностей современного человека и реальных цен.
Гетманцев отметил, что нужно немедленно отвязать прожиточный минимум от зарплат судьям, прокурорам, таможенникам и другим спецкатегориям чиновников.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что уровень прожиточного минимума не выдерживает ни одной критики. В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц остался на уровне 2024 года – 3028 грн. В проекте бюджета на 2026 год этот показатель изменился на 300 грн — до 3328 грн. Прожить на такие средства в Украине нереально – это признают и в Верховной Раде.
По словам Гетманцев, увеличение уровня прожиточного минимума позволит избежать социальной катастрофы.