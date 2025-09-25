У Раді заявили про ілюзію та імітацію: що пропонують негайно змінити

У Раді неодноразово заявляли про необхідність підвищити рівень прожиткового мінімуму. Народний депутат Дмитро Гетманцев повідомив, що прожитковий мінімум треба поетапно підвищити принаймні до 10-12 тис. грн на місяць. При цьому потрібно “відв’язати” від нього прокурорські, суддівські та інші спецвиплати.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Політик зазначив, що починати системно розв’язувати проблеми соціальної сфери в Україні варто з перегляду прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімального розміру виплат особам з інвалідністю, пише видання “Укрінформ”.

“Прожитковий мінімум, який ми з року в рік фіксуємо у бюджеті, – це ілюзія, імітація. Це зовсім не той мінімум, який дає змогу родинам купувати продукти, ліки, речі та послуги, без яких неможливо прожити. Це треба змінити. Для початку маємо чесно обрахувати реальний показник прожиткового мінімуму”, — каже народний депутат.

За його словами, в основі змін має бути перегляд споживчого кошика з урахуванням реальних потреб сучасної людини та реальних цін.

Гетманцев зазначив, що треба негайно відв’язати прожитковий мінімум від зарплат суддям, прокурорам, митникам та іншим спецкатегоріям чиновників.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що рівень прожиткового мінімуму не витримує жодної критики. 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб залишився на рівні 2024 року — 3028 грн. У проєкті бюджету на 2026 рік цей показник змінився аж на 300 грн — до 3328 грн. Прожити на такі кошти в Україні нереально — це визнають і у Верховній Раді.

За словами Гетманцев, збільшення рівня прожиткового мінімуму дозволить уникнути соціальної катастрофи.



