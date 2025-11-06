В Раде жалуются на решение Кабмина: что разозлило нардепов

Кабинет министров утвердил проект бюджета на 2026 год до второго чтения. Народные депутаты критиковали проект главной сметы и предлагали изменения. Однако новый проект снова не понравился нардепам.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Нина Южанина рассказала, что вся работа народных депутатов при подготовке к первому чтению — анализ, рекомендации, поручение правительству — остались без результата.

"Самое больное — вопрос денежного обеспечения военнослужащих. Несмотря на предложения парламента... правительство не представило системного решения для восстановления справедливого уровня выплат нашим защитникам. Правильнее — ни одного решения — НИ ИНДЕКСАЦИИ ДЕНЕЖНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ни малейшего его увеличения. Вместо комплексного подхода – только технические изменения доходов и расходов”, — прокомментировала нардепка.

По словам Южаниной, доходы вырастут на 27,8 млрд грн (в том числе за счет повышения налога на прибыль для банков до 50%), расходы – на 33,6 млрд грн. Из них:

- 18,9 млрд грн – в резервный фонд;

- 6,6 млрд грн – на поэтапное повышение зарплат преподавателям и учителям на 50% в течение года.

"О таких намерениях правительства я понимала, однако что уж такие дерзкие они будут — НИКАК. Ну и что теперь?! Почему так получается?! Почему до сих пор НЕ ПОНЯЛИ, что ПОДДЕРЖКА ВОЕННЫХ — это не просто статья расходов, это вопрос государственной ответственности . Тем более цинично выглядят слова Премьер-министра Юлии Свириденко о том, что "главные приоритеты — безопасность, оборона и социальная устойчивость", — резюмировала она.

