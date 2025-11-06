У Раді скаржаться, на рішення Кабміну: що розлютило нардепів

Кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету на 2026 рік до другого читання. Народні депутати критикували проєкт головного кошторису та пропонували зміни. Однак новий проєкт знову не сподобався нардепам.

Народна депутатка України Ніна Южаніна розповіла, що вся робота народних депутатів при підготовці до першого читання — аналіз, рекомендації, доручення уряду — залишилися без результату.

“Найболючіше — питання грошового забезпечення військовослужбовців. Попри пропозиції парламенту … уряд не представив системного рішення для відновлення справедливого рівня виплат нашим захисникам. Правильніше — жодного рішення — НІ ІНДЕКСАЦІЇ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ні щонайменшого його збільшення. Замість комплексного підходу — лише технічні зміни доходів і видатків”, — прокоментувала нардепка.

За словами Южаніної, доходи зростуть на 27,8 млрд грн (зокрема за рахунок підвищення податку на прибуток для банків до 50%), видатки — на 33,6 млрд грн. З них:

- 18,9 млрд грн — у резервний фонд;

- 6,6 млрд грн — на поетапне підвищення зарплат викладачам і вчителям на 50% протягом року.

“Про такі наміри уряду я розуміла, проте що аж такі зухвалі вони будуть — НІЯК. Ну і що тепер?! Чому так виходить?! Чому досі НЕ ЗРОЗУМІЛИ, що ПІДТРИМКА ВІЙСЬКОВИХ — це не просто стаття видатків, це питання державної відповідальності. Тим цинічніше виглядають слова Прем’єр-міністра Юлії Свириденко про те, що "головні пріоритети — безпека, оборона і соціальна стійкість", — резюмувала вона.

