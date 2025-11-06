logo_ukra

Головна Новини Фінанси 2025 У Раді скаржаться, на рішення Кабміну: що розлютило нардепів
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді скаржаться, на рішення Кабміну: що розлютило нардепів

Народна депутатка Ніна Южаніна розкритикувала підготовку проєкту бюджету на 2026 рік до другого читання

6 листопада 2025, 12:56
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету на 2026 рік до другого читання. Народні депутати критикували проєкт головного кошторису та пропонували зміни. Однак новий проєкт знову не сподобався нардепам. 

У Раді скаржаться, на рішення Кабміну: що розлютило нардепів

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка України Ніна Южаніна розповіла, що вся робота народних депутатів при підготовці до першого читання — аналіз, рекомендації, доручення уряду — залишилися без результату. 

“Найболючіше — питання грошового забезпечення військовослужбовців. Попри пропозиції парламенту … уряд не представив системного рішення для відновлення справедливого рівня виплат нашим захисникам. Правильніше — жодного рішення — НІ ІНДЕКСАЦІЇ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ні щонайменшого його збільшення. Замість комплексного підходу — лише технічні зміни доходів і видатків”, — прокоментувала нардепка. 

За словами Южаніної, доходи зростуть на 27,8 млрд грн (зокрема за рахунок підвищення податку на прибуток для банків до 50%), видатки — на 33,6 млрд грн. З них:

- 18,9 млрд грн — у резервний фонд;

- 6,6 млрд грн — на поетапне підвищення зарплат викладачам і вчителям на 50% протягом року.

“Про такі наміри уряду я розуміла, проте що аж такі зухвалі вони будуть — НІЯК. Ну і що тепер?! Чому так виходить?! Чому досі НЕ ЗРОЗУМІЛИ, що ПІДТРИМКА ВІЙСЬКОВИХ — це не просто стаття видатків, це питання державної відповідальності. Тим цинічніше виглядають слова Прем’єр-міністра Юлії Свириденко про те, що  "головні пріоритети — безпека, оборона і соціальна стійкість", — резюмувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Кабмін затвердив програму “зимова підтримка” на 2025-2026 роки. 



Джерело: https://www.facebook.com/NinaIuzhanina/posts/pfbid02u2NUrFWXnprSUxb79MW4pVeAKgpRyPv13MoqYujUQK253ni6n3rQHvBgQWaX5rWul
