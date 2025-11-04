У нас нет больше времени, чтобы откладывать полноценный запуск накопительной пенсионной системы. Это вопрос не только благосостояния украинских пенсионеров, но и будущего экономики нашего государства. Такое заявление сделал народный депутат Украины, глава финансового комитета ВРУ – секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны Даниил Гетманцев.

В Украине хотят реформировать пенсионную систему: что известно

"Если бы второй уровень пенсионного обеспечения заработал лет 15 назад, сегодня мы имели бы не только совсем другую пенсионную модель, но и развитый фондовый рынок и более высокие показатели ВВП.

Польша доказала это своим примером. Напомню, недавно она попала в клуб триллионников. В том, что ВВП Польши перевалило за 1 триллион долларов США, значительную роль сыграли открытые пенсионные фонды.

Может ли Украина повторить такую историю успеха? Уверен, что да. Это не будет скоро, не будет просто. Но возможно – для этого нужно делать реальные шаги к полноценному внедрению второго уровня пенсионного обеспечения уже сейчас", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинским пенсионерам до 31 декабря 2025 года необходимо пройти обязательную идентификацию в Пенсионном фонде Украины, очно или онлайн. В противном случае можно потерять выплаты пенсии. Поэтому в ПФУ поступает много вопросов, в том числе, что делать, если ты находишься за границей, но пройти онлайн идентификацию не получается.

"Могу ли я пройти ее в удобном для меня пограничном населенном пункте Украины, нужно ли ехать именно туда, где зарегистрирована?" – пишет один из пенсионеров.

В ПФУ отмечают, что в органах Пенсионного фонда Украины услуги гражданам предоставляются по принципу экстерриториальности, предусматривающей возможность обслуживать граждан независимо от места их проживания или регистрации. Если вы временно находитесь за границей и нет возможности пройти идентификацию онлайн, вы можете сделать это в любом удобном для вас сервисном центре Пенсионного фонда Украины.