У нас немає більше часу, щоб відкладати повноцінний запуск накопичувальної пенсійної системи. Це питання не лише добробуту українських пенсіонерів, а й майбутнього економіки нашої держави. Таку заяву зробив народний депутат України, голова фінансового комітету ВРУ – секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни Данило Гетманцев.

В Україні хочуть реформувати пенсійну систему: що відомо

"Якби другий рівень пенсійного забезпечення запрацював років 15 тому, сьогодні ми мали б не лише зовсім іншу пенсійну модель, але і розвинений фондовий ринок та значно вищі показники ВВП.

Польща довела це власним прикладом. Нагадаю, нещодавно вона потрапила до "клубу трильйонників". В тому, що ВВП Польщі перевалило за 1 трильйон доларів США, значну роль зіграли відкриті пенсійні фонди.

Чи може Україна повторити таку історію успіху? Впевнений, що так. Це не буде швидко, не буде легко. Але можливо – для цього потрібно робити реальні кроки до повноцінного впровадження другого рівня пенсійного забезпечення вже зараз", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українським пенсіонерам до 31 грудня 2025 року необхідно пройти обов’язкову ідентифікацію у Пенсійному фонді України, очно або онлайн. Інакше можна втратити виплати пенсії. Через це до ПФУ надходить багато питань, в тому числі, що робити, якщо ти знаходишся за кордоном, але пройти онлайн ідентифікацію не виходить.

"Чи можу я пройти її в зручному для мене прикордонному населеному пункті України, чи потрібно їхати саме туди, де зареєстрована?" – пише один з пенсіонерів.

У ПФУ зазначають, що в органах Пенсійного фонду України послуги громадянам надаються за принципом екстериторіальності, який передбачає можливість обслуговувати громадян незалежно від місця їх проживання чи реєстрації. Якщо ви тимчасово перебуваєте за кордоном і не маєте можливості пройти ідентифікацію онлайн, ви можете зробити це в будь-якому зручному для вас сервісному центрі Пенсійного фонду України.