В Украине выросли цены почти на все базовые продукты: что в ноябре подорожало больше всего

Базовая инфляция в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем составила 0,4%. Однако по сравнению с ноябрем прошлого года этот показатель значителен — 9,3%

Продукты. Иллюстративное фото

В Государственной службе статистики сообщили, что в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего (на 12,6%) подорожали яйца. На 4,6-0,8% выросли цены на:

овощи,

сало,

продукты переработки зерновых,

рыбу и продукты из рыбы,

подсолнечное масло,

макаронные изделия,

кисломолочную продукцию,

сыры,

хлеб,

говядину,

молоко,

масло.

В то же время, по данным Госстата, на 3,0-0,9% снизились цены на фрукты, свинину, сахар, мясо птицы, рис.

"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%. Одежда и обувь подешевели на 2,3%, в частности, обувь — на 2,9%, одежда — на 1,9%. Цены на транспорт выросли на 0,5% пассажирском транспорте на 1,6% и 0,6% соответственно, а также топлива и смазочных масел на 0,5%”, — говорится в отчете Госстата.

