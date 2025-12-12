В Украине выросли цены почти на все базовые продукты: что в ноябре подорожало больше всего

Рубрики
Базовая инфляция в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем составила 0,4%. Однако по сравнению с ноябрем прошлого года этот показатель значителен — 9,3%
Продукты. Иллюстративное фото
В Государственной службе статистики сообщили, что в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего (на 12,6%) подорожали яйца. На 4,6-0,8% выросли цены на:
овощи,
сало,
продукты переработки зерновых,
рыбу и продукты из рыбы,
подсолнечное масло,
макаронные изделия,
кисломолочную продукцию,
сыры,
хлеб,
говядину,
молоко,
масло.
В то же время, по данным Госстата, на 3,0-0,9% снизились цены на фрукты, свинину, сахар, мясо птицы, рис.
