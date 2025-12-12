logo

В Украине выросли цены почти на все базовые продукты: что в ноябре подорожало больше всего
НОВОСТИ

В Украине выросли цены почти на все базовые продукты: что в ноябре подорожало больше всего

Цены на продукты в ноябре: что подорожало больше всего

12 декабря 2025, 15:37
Кречмаровская Наталия

Базовая инфляция в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем составила 0,4%. Однако по сравнению с ноябрем прошлого года этот показатель значителен — 9,3%

В Украине выросли цены почти на все базовые продукты: что в ноябре подорожало больше всего

Продукты. Иллюстративное фото

В Государственной службе статистики сообщили, что в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего (на 12,6%) подорожали яйца. На 4,6-0,8% выросли цены на:

  • овощи,

  • сало,

  • продукты переработки зерновых,

  • рыбу и продукты из рыбы,

  • подсолнечное масло,

  • макаронные изделия,

  • кисломолочную продукцию,

  • сыры,

  • хлеб,

  • говядину,

  • молоко,

  • масло.

В то же время, по данным Госстата, на 3,0-0,9% снизились цены на фрукты, свинину, сахар, мясо птицы, рис.

"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%. Одежда и обувь подешевели на 2,3%, в частности, обувь — на 2,9%, одежда — на 1,9%. Цены на транспорт выросли на 0,5% пассажирском транспорте на 1,6% и 0,6% соответственно, а также топлива и смазочных масел на 0,5%”, — говорится в отчете Госстата.

Источник: https://stat.gov.ua/uk/publications/indeksy-tsin-u-lystopadi-2025-roku-ekspres-vypusk?fbclid=IwY2xjawOo9W9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFFUTd1VnQzNjRubUFvUVB4c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsGIsTgE3cG8OKRmPubNjOSQP5kpK3WngifyT7wfQheo8vvswWl_vtM1AxdP_aem
