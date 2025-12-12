logo_ukra

BTC/USD

90285

ETH/USD

3091.43

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 В Україні зросли ціни майже на всі базові продукти: що в листопаді подорожчало найбільше
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні зросли ціни майже на всі базові продукти: що в листопаді подорожчало найбільше

Ціни на продукти у листопаді: що подорожчало найбільше

12 грудня 2025, 15:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Базова інфляція у листопаді 2025 року, порівняно із жовтнем становила 0,4%. Однак порівняно з листопадом минулого року цей показник значний — 9,3%

В Україні зросли ціни майже на всі базові продукти: що в листопаді подорожчало найбільше

Продукти. Ілюстративне фото

У Державній службі статистики повідомили, що у листопаді ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 12,6%) подорожчали яйця. На 4,6-0,8% зросли ціни на: 

  • овочі,

  • сало,

  • продукти переробки зернових, 

  • рибу та продукти з риби,

  • соняшникову олію,

  • макаронні вироби,

  • кисломолочну продукцію,

  • сири,

  • хліб,

  • яловичину,

  • молоко, 

  • масло. 

Водночас, за даними Держстату, на 3,0-0,9% знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м’ясо птиці, рис.

В Україні зросли ціни майже на всі базові продукти: що в листопаді подорожчало найбільше - фото 2
В Україні зросли ціни майже на всі базові продукти: що в листопаді подорожчало найбільше - фото 2

“Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%. Одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема,  взуття — на 2,9%, одяг — на 1,9%. Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 1,6% і 0,6% відповідно, а також палива та мастил на 0,5%”, — йдеться у звіті Держстату.  

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вживання деяких продуктів може позитивно вплинути на здоров’я серця. Однією з ключових умов збереження здоров’я серця та судин лікарі називають необхідність контролювати артеріальний тиск. У цьому допоможе фізична активність, зменшення споживання натрію та перегляд раціону. 

Зокрема, за даними лікарів, суттєво знизити ризик гіпертонії допоможе регулярне вживання цільнозернових злаків. Корисними для серця лікарі назвали вівсянку, кіноа, коричневий рис, гречку. 





Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://stat.gov.ua/uk/publications/indeksy-tsin-u-lystopadi-2025-roku-ekspres-vypusk?fbclid=IwY2xjawOo9W9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFFUTd1VnQzNjRubUFvUVB4c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsGIsTgE3cG8OKRmPubNjOSQP5kpK3WngifyT7wfQheo8vvswWl_vtM1AxdP_aem
Теги:

Новини

Всі новини