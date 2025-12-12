В Україні зросли ціни майже на всі базові продукти: що в листопаді подорожчало найбільше

Базова інфляція у листопаді 2025 року, порівняно із жовтнем становила 0,4%. Однак порівняно з листопадом минулого року цей показник значний — 9,3%

Продукти. Ілюстративне фото

У Державній службі статистики повідомили, що у листопаді ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 12,6%) подорожчали яйця. На 4,6-0,8% зросли ціни на:

овочі,

сало,

продукти переробки зернових,

рибу та продукти з риби,

соняшникову олію,

макаронні вироби,

кисломолочну продукцію,

сири,

хліб,

яловичину,

молоко,

масло.

Водночас, за даними Держстату, на 3,0-0,9% знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м’ясо птиці, рис.

“Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%. Одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема, взуття — на 2,9%, одяг — на 1,9%. Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 1,6% і 0,6% відповідно, а також палива та мастил на 0,5%”, — йдеться у звіті Держстату.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вживання деяких продуктів може позитивно вплинути на здоров’я серця. Однією з ключових умов збереження здоров’я серця та судин лікарі називають необхідність контролювати артеріальний тиск. У цьому допоможе фізична активність, зменшення споживання натрію та перегляд раціону.

Зокрема, за даними лікарів, суттєво знизити ризик гіпертонії допоможе регулярне вживання цільнозернових злаків. Корисними для серця лікарі назвали вівсянку, кіноа, коричневий рис, гречку.







